El Sindicato USO de RTVE exige "resolver" el contrato de Inés Hernand y "retener todos los pagos"

La polémica levantada por el trabajo de la colaboradora "externa" Inés Hernand en la retransmisión de los Premios Goya en Radio Televisión Española sigue levantando ampollas. Tras un rapapolvo del Consejo de Servicios Informativos de la Corporación, el apoyo de Pedro Sánchez y la contestación de la propia presentadora hablando de una "mano negra", ahora se ha sumado un escrito del Sindicato USO de RTVE, que indica que "es de esa clase de no-periodistas que piensa que todo vale" y piden algún tipo de medida disciplinaria por su actitud ante las cámaras durante la gala.

Recordemos que Hernand estuvo destacada en la gala de los Premios Goya 2024 con micro y cámara para entrevistar a los asistentes. En sus intervenciones destaca su momento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que interpeló en un momento dado: “¡Eres un icono, presi, te queremos!”, lo que desató polémica en las redes sociales. A lo largo de las más de cinco horas de emisión de la gala, Hernand emitió algunos comentarios que han sido calificados de dudoso gusto por buena parte de la audiencia e incluso por periodistas de la cadena pública. Expresiones como "estoy hasta el coño", que Hernand dijo en antena cuando “llevaba cinco horas trabajando” o, por ejemplo, cuando aseguró después de hablar con la actriz Sigourney Weaver: “Me he hecho pis”. También proclamó: “Un eructo me he tirado con un absoluto y profundo sonido porque ya lo tenía que echar y llevo aguantándome mucho tiempo”.

Tras lo sucedido, el Consejo de Informativos de RTVE cargó contra la colaboradora externa de la cadena por su “tono adulador” de la entrevista a Sánchez. También por el carácter general de su actuación, fuera de lugar. "Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE", se explica por parte del Consejo de Informativos, haciendo alusión a los comentarios de Hernand durante la retransmisión y quejándose, también, de los "eructos" y "palabras malsonantes" vertidas por la presentadora.

Ahora, el Sindicato USO de RTVE ha enviado a la presidenta del Ente, Elena Sánchez Caballero un escrito en el que solicitan conocer las condiciones en las que fue contratada la influencer para presentar la Gala de los Goya, y comprobar si pudo haber incurrido en un incumplimiento de contrato por saltarse el código ético de la Corporación. "En el contrato firmado con la Corporación por la colaboradora contratada Doña Inés Hernand ¿aparece una cláusula en la que se indique que deba conocer , entender y se compromete a cumplir con el Código Ético de RTVE?", comienza la carta, que a continuación plantea una serie de cuestiones, como "¿Quién controla e informa del cumplimiento de este punto?", o "¿Quién es el responsable y certifica que cumple estrictamente con el mismo?"

La última pregunta va encaminada a saber si alguien le facilitó dicho código ético y en qué fecha, para controlar el conocimiento del mismo por Hernand. En la consideración final, el sindicato apunta a que "En la gala de los Goya y bajo la apreciación de este sindicato, se incumplieron flagrantemente numerosos artículos" del código de la Corporación e insiste en que tras más de un hecho similar cabe la posibilidad contemplada en su contrato de "resolver dicho contrato" y hasta "retener todos los pagos para salvaguardar las responsabilidades que se pudieran derivar" del incumplimiento de las normas del Código Ético de RTVE.

Documento de USO Twitter

La iniciativa se suma a la queja hecha pública por los el Consejo de Informativos de RTVE, que rechazó el "tono" y el "contenido" del trabajo realizado por la "colaboradora externa", así como a la petición de Plataforma TVE Libre que reclama directamente rescindir su contrato por ser una "entusiasta sanchista". En el tuit que acompaña al documento, el sindicato considera que "Inés Hernand es de esa clase de no-periodistas q piensan q todo vale para captar audiencia. No en una tv pública, q es de todos y para todos y que debe ser escrupulosa y respetuosa con las creencias y convicciones de todos los ciudadanos, neutra, imparcial y plural"