¿Quién es Inés Hernand? Así es la "icónica" presentadora de RTVE

Si hay alguien que acaparó los focos en el Benidorm Fest y en la 38º de los premios Goya esa fue Inés Hernand. La comunicadora se ha convertido en un “icono” para la gran mayoría de la juventud española gracias a su sinceridad para tratar temas sociales, económicos y políticos y más aún por ese toque de humor que ofrece haciendo de una crítica una sátira.

Graduada en Derecho en 2017 y, mientras estudiaba, se abrió un canal de YouTube bajo el nombre ‘Inés responde’. En dicho canal ya trataba cuestiones legales de forma divulgativa y daba consejos jurídicos sobre distintos temas ya fueran el alquiler de un piso, multas de tráfico o incluso las rebajas. Con un sueldo de 900 euros por 13 horas al día, Hernand decidió apostar fuerte por su canal para conseguir aumentar su salario.

Inés Hernand presenta los premios Goya 2024 en RTVE Play RTVE RTVE

Amiga de otros youtubers como Andrea Compton, Lala Chus y Jedet, Inés logró trabajar en un programa de televisión, concretamente en ‘PlayZ’, la plataforma digital de RTVE. En 2021 se alzó con un Premio Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento pero lo que parecía ser una gran noticia se oscureció ya que el espacio fue eliminado debido a unas declaraciones por parte de Inés donde afirmó que habría un Gobierno “de los buenos” tras las elecciones del 23-J mostrando su simpatía hacia la izquierda. A pesar de todo, RTVE volvió a confiar en ella para presentar el Benidorm Fest pero también vino acompañado de sombras al filtrarse que de los tres presentadores ella era la que había cobrado menos.

En cuanto a su vida personal, Hernand no oculta nada y prueba de ello son las confesiones que ha hecho desde que se dio a conocer. Con sus padres no tiene relación desde hace casi 7 años debido a que desde bien pequeña la dejaron sola convirtiéndose en autodidacta. En su época de instituto, donde conoció a Andrea Compton, sufrió bullying por realizarle una felación a un chico en los cuartos de baño. Ella quedó de “Warra”, con W, mientras que el chico salió victorioso quedando como un conquistador.

Mercedes Milá presentará junto a Inés Hernand RTVE

En la actualidad tiene un podcast con su gran amiga Nerea Pérez de las Heras llamado ‘Saldremos mejores’ y por el cual han pasado rostros como José Luis Rodríguez Zapatero o Jordi Évole. En él se tratan temas de actualidad.

Nerea Pérez de las Heras e Inés Hernand en una fotografía reciente Instagram

Además de ser colaboradora en el espacio deMovistarPlus+, ‘La Resistencia’, Inés trabaja codo con codo con Mercedes Milá en el programa ‘No sé de qué me hablas’ recibiendo el halago de muchos invitados como Pedro Almodóvar, quien llegó a confesarle que la había visto en redes y que le gustaba el contenido que daba y cómo ayudaba a la sociedad a entender ciertas informaciones que no se dan al completo. También es colaboradora en la Cadena SER en ‘Hora 25’.

Inés Hernand con María Eizaguirre en Benidorm RTVE

En estas dos últimas semanas, Inés Hernand se ha colocado en el punto de mira. La primera fue en el Benidorm Fest tras dar su opinión sobre la participación de Israel y los crímenes cometidos en Gaza; y la segunda fue en la 38ª edición de los Premios Goya donde además de decirle a todos aquellos que pasaban por la alfombra roja que eran un icono, se dirigió a Pedro Sánchez para confesarle “Te queremos”. Hecho que no ha pasado desapercibido para muchos y que han catalogado de bochornoso.