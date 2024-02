Inés Hernand afirma que hay una mano negra sobre ella en RTVE: "Soy una cabeza de turco"

La colaboradora de RTVE PlayInés Hernandha reaparecido públicamente después de la polémica desatada por su cobertura de la alfombra roja de los Premios Goya 2024. La youtuber se ha sentado con su amiga Nerea Pérez de las Heras en el primer programa de la segunda temporada de ‘Superlativas’, el podcast de Carlota Correderaen Youtube. Durante la charla, la ex presentadora de ‘Sálvame’ha querido saber cómo se siente su invitada tras el comunicado lanzado por el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE y el apoyo que recibió del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

“Gracias por liarla”, comenzaba diciéndole Corredera a su invitada para preguntarle por todo el conflicto surgido. “Estoy normal, es decir, ni sobreexcitada ni tampoco por debajo de unos ratios que no respondan a la desproporcionalidad que está ocurriendo ahora”, apuntaba Inés Hernand.

‘’Son un total de 7 horas que es un 'show' de entretenimiento, realmente no es para informar de los contraplanos, de la fotografía... No era una tortura de cine. No era José Luis Garci. Era sencillamente Inés Hernand haciendo el cuadro porque hay algo de mi vehemencia, porque a lo mejor no se me ha terminado de cerrar correctamente el córtex o la fontanela que me lleva a hablar así", se justificaba la invitada para continuar diciendo que “a lo largo de esas 7 horas ocurren momentos muy bonitos que tampoco se han sacado a relucir en redes, lo cual lamento profundamente”.

En lo que respecta al comunicado lanzado por el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE, Hernand ha vuelto a ser sincera. “Nadie me llamó por teléfono para decirme lo enfadados que estaban porque me hubiese tirado un eructo. Creo que no corresponde al Comité de Informativos porque no se estaba informando, se estaba haciendo un programa de entretenimiento y, por tanto, no entra en competencia de esta sección. Al del Comité lo único que le ha llegado ha sido el eructo. Lo digo en serio. No creo que haya visto el directo de tres horas”, señalaba la protagonista que además entiende de leyes por sus estudios de Derecho.

A pesar de todo ha dejado clara la solidaridad que siente hacia sus compañeros de trabajo. “Con que me paguen lo trabajado y no afecte ni a mis compañeros de RTVE Play ni a futuros proyectos en los que pueda estar involucrada, me da igual”, continuaba diciendo para dejar claro cómo ha hecho para llevar de manera positiva los comentarios despectivos hacia ella y su manera de informar. “Mi receta para estos casos es no entrar en Internet”.

Sobre si le perjudica o beneficia esta polémica con el presidente del Gobierno de por medio, la influencer ha confesado que no lo sabe además de afirmar que es “la cabeza de turco”. "No lo sé. Yo sé que soy una cabeza de turco ahora mismo, de quién sea. Ya no sé ni de quién, pero me parece que el tuit de Pedro Sánchez fue como sacar la carta que da la vuelta a la partida al Uno. Hay quien dice que fue uno de los mejores gestos de marketing político de los últimos años, no digo más. Si eso es un gesto de marketing y soy una persona instrumentalizada por Pedro Sánchez, así sea", concluía.