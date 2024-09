Una soltera escapa de "First Dates" tras una cita llena de críticas sobre su cuerpo

En uno de los últimos episodios del programa de Telecinco, "First Dates", la cita entre Aquilina y Agustín dejó a los espectadores sin palabras. Lo que comenzó como una oportunidad para que dos jubilados encontraran el amor, terminó en una situación incómoda y llena de comentarios desafortunados. Desde el principio, Agustín dejó claro que tenía expectativas muy específicas sobre el físico de su cita, algo que no le sentó nada bien a Aquilina. "Me gustan las mujeres rellenas", afirmó el soltero, generando tensión desde los primeros minutos de la velada.

Aquilina, que había llegado al programa con ganas de pasar un buen rato, no pudo ocultar su descontento con las constantes observaciones de Agustín sobre su cuerpo. "Yo no quiero estar más gorda", le respondió tajante, dejando claro que no iba a aceptar esos comentarios. La conversación, lejos de mejorar, continuó deteriorándose a medida que avanzaba la cena, con Agustín insistiendo en que su cita no cumplía con sus expectativas. El ambiente se volvió cada vez más incómodo, y el interés mutuo desapareció por completo.

El momento más tenso llegó al final de la noche, cuando Agustín sugirió pagar la cuenta a medias. Aquilina, que se describía como "más antigua" en ese sentido, no estaba dispuesta a aceptar la propuesta. Tras este desencuentro, y cuando se preparaban para salir del restaurante, la soltera no lo pensó dos veces y, literalmente, salió corriendo. Las camareras del programa, Cristina y Marisa, no pudieron contenerse y bromeaban con la situación: "¡Que se te va la cita!". Pero Agustín, sin perder la calma, solo respondió con un tranquilo "Ya volverá".

Como era de esperar, ambos decidieron no tener una segunda cita. Agustín, aún enfocado en su obsesión por el físico, señaló que Aquilina "no rellenaba lo que estaba buscando", mientras ella respondía de manera respetuosa, pero firme: "No me gustaría tener otra cita contigo. No eres mi tipo". Así, el encuentro entre estos dos solteros terminó de la peor manera posible, con uno huyendo y el otro sin lograr entender lo que había salido mal.