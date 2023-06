Jorge Javier Vázquez dice 'adiós' a la televisión en medio de su baja médica: "Valió la pena"

Llevaba más de dos semanas alejado de la pequeña pantalla, preocupando a sus seres queridos, conocidos y seguidores ante su inesperada y sorprendente ausencia.

Jorge Javier Vázquez habla por primera vez tras su desaparición en televisión EUROPAPRESS

A pesar de que Mediaset emitió un comunicado en el que anunció que el presentador se encontraba "de baja médica", los rumores y especulaciones sobre el presente y el futuro Jorge Javier Vázquez no han dejado de estar presentes en los últimos días.

Aunque lo cierto es que la pasada semana reapareció públicamente junto a su amiga, Rocío Carrasco, para acudir juntos a ver un musical en la capital, ha sido el protagonista el que ahora ha querido hablar públicamente a través de sus redes sociales sobre todo lo que le está sucediendo.

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero", ha comenzado diciendo.

Cuando muchos esperaban que anunciase su vuelta como presentador de 'Sálvame' o 'Supervivientes', Jorge ha sorprendido con la siguiente afirmación: "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", ha concluido con una avalancha de comentarios, tanto en su cuenta de Instagram como en Twitter.