'Supervivientes 2023': Mercedes Milá vuelve a hablar sin tapujos sobre los defensores de los concursantes

‘Supervivientes 2023’ se ha convertido en la edición , ya no solo más extrema y salvaje, en la más comentada en redes sociales, especialmente por profesionales del medio como el caso de Mercedes Milá. La periodista y presentadora del formato estrella de Mediaset, ‘Gran Hermano’, ha vuelto a reflejar su opinión sobre el concurso de Honduras.

No es la primera vez que deja claro qué actitudes de concursantes le han gustado y cuáles no, además de alabar el perfil de algunos personajes por el contenido que pueden dar. A comienzos del mes de junio, dedicó una publicación en su perfil de Instagram donde dejaba claro su defensa hacia Asraf Benocatalogando la actitud de Adara Molinero de dar vergüenza además de insinuar una posible actitud racista por parte de casi todos los concursantes que han pasado en esta última edición.

Publicación de Mercedes Milá en Instagram Instagram

Esta vez, la catalana no ha tenido pudor en opinar sobre las actitudes de los hermanos Bollo y de Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. ‘’Todo lo que vemos en la televisión pasa por un objetivo. A veces parece que esa palabra adquiere un significado definitivo. Los hermanos Alma y Manuel Bollo no saben todavía que ese objetivo los está destruyendo’’, comienza a decir para opinar sobre la defensora de Molinero. ‘’Elena, la madre de Adara, comete el mismo error. Está a la defensiva, no la vemos relajada, utiliza la ironía y el sarcasmo sin darse cuenta de que va a ser ella la que acabe dañando a su hija en lugar de defenderla’’, continuaba diciendo.

Para terminar, Milá ha querido alabar la defensa de la pequeña del clan Pantoja. ''Isa Pantoja da en cada aparición una lección de compostura, educación y aceptación. No debe haber sido fácil para ella ver desde su casa el vacío que sufría su novio sin poder hacer nada para aconsejarle ni advertirle. Ni la tía Isa, ni Marina, ni la hermana de Jonan que no ha levantado la voz en todas sus apariciones se han dejado llevar por la ira ni por el desprecio’’, concluía cuestionando la defensa de Elena además de dejar claro que ama al formato por mostrar la realidad tal y como es.