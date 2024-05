Supremme de Luxe sorprende con la imitación de Despistaos y gana la gala de "Tu cara me suena"

Los concursantes de la temporada 11 de "Tu cara me suena" se han desatado en la Gala 7, destacando por su comportamiento travieso. Todo comenzó con Chenoa, quien le regaló a Valeria Ros una mofeta de peluche que revolucionó el escenario, especialmente cada vez que sonaba el éxito 'Pedro' de Raffaella Carrà.

Sin embargo, la verdadera estrella de la noche fue Supremme de Luxe, que ganó su primera gala gracias a una actuación rebelde y potente. Supremmese presentó como nunca antes, adoptando un estilo roquero y rudo al interpretar junto a Despistaos la canción ‘Física o química’. Su caracterización y voz fueron tan auténticas que era difícil diferenciarla de Daniel Blesa y Dani Marco. La interpretación fue tan enérgica que puso a todo el público a saltar.

El estudio estuvo más vibrante de lo habitual, en gran parte debido al mapache de peluche que Chenoa le regaló a Valeria Ros. Cada vez que la cómica levantaba el juguete, se escuchaba el estribillo de 'Pedro', lo que desataba una locura colectiva en el plató.

Además, la gala tuvo un toque especial de sabor italiano gracias a Juanra Bonet, quien imitó a Pino D’Angiò con la canción ‘Ma quale idea’. Su actuación fue tan convincente que casi se corona como el ganador de la noche, algo que ni él mismo esperaba. Àngel Llàcer podría tener razón al decir que Bonet podría ganar algún día. Su interpretación fue impecable, capturando la voz grave y el estilo seductor de D’Angiò.

Miguel Lago también brilló con un homenaje a Mary Poppins, interpretando ‘Con un poco de azúcar’. Aunque la voz de Julie Andrews era un reto enorme, Lago lo compensó con afinación y cariño, logrando una actuación memorable. Julia Medina también destacó con su imitación de Demi Lovato en 'Camp Rock', acompañada de DePol como Joe Jonas. Juntos, recrearon a la perfección el amor adolescente con 'This is me'.

La mejor interpretación de la gala fue para David Bustamante, quien asumió el triple desafío de imitar a Ryan Gosling con ‘I’m just Ken’.Bustamantelogró enamorar al público con su look rubio y totalmente rosa estilo Barbie, además de cantar en inglés.

El toque latino lo aportaron Raoul Vázquez y Raquel Sánchez Silva. Vázquez, impecable como Elvis Crespo, hizo bailar a todos con ‘Píntame’, mientras que Sánchez Silva sorprendió con su transformación en Geri Halliwell, replicando con precisión su intento de flamenco en ‘Mi chico latino’. Por otro lado, Conchita desbordó descaro y provocación al encarnar a Kesha con ‘Tik Tok’.

La noche concluyó con la actuación de la invitada Valeria Vegas, quien interpretó unas sevillanas al estilo Martirio con ‘Las mil calorías’. Su actuación requirió mucha actitud, teatralidad y una dicción perfecta, demostrando su talento para la imitación.