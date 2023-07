ATRESPlayer ya promociona 'Drag Race: All Stars'

A menos de dos semanas que diera por concluida la tercera temporada de ‘Drag Race España’, ATRESPlayerya ha lanzado la promo de ‘Drag Race España: All Stars’. La final de su tercera edición que estuvo rendida entre cuatro reinas: Hornella Góngora, Kelly Roller, Vania Vainilla y Pitita; otorgó la corona y el cetro a esta última como Reina de esta tercera edición.

Tan solo diez días después, la plataforma de Atresmedia ha lanzado la promo en la que se puede ver a Supreme de Luxe, presentadora del show, informando de esta nueva, y primera, edición en España. A ritmo de coctelera, la conductora de la carrera de reinas afirma que esta entrega pasará a la historia del drag. "¡Sí, sí, sí! En 'Drag Race España' nos llenamos la boca de orgullo para anunciar oficialmente que vamos a hacer un cóctel de reinas que pasará a la historia del drag", son las palabras exactas que la drag queen ha pronunciado.

Aunque aún no se sabe la fecha exacta del estreno y que ex participantes volverán a la pasarela y al werk room , todo apunta a que tanto Javier Ambrossi como Javier Calvo y Ana Lockingregresarán como jurado para sentarse en el famoso, y largo, escritorio para ver a las reinas desfilar y hacer los lipsync con más fuerza que nunca.

No todas quieren volver

Esta noticia ha supuesto una alegría para aquellos fieles seguidores del programa, hay quienes han dejado claro que, de momento, no volverían a participar.

"Me hubiese encantado ir, pero para pasármelo todo lo bien que no me lo pasé en mi concurso, pero pa' que me dejen de niñata, mentirosa, conflictiva. flipada... Ese no es mi rollo, mi rollo es que hago unos espectáculos increíbles", escribía en sus redes sociales Jota Carajota, ex aspirante a reina de la segunda temporada.