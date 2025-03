Susi Caramelo se pone al frente de un zoológico romántico con más maquillaje que filtros

Hay formatos que parecen hechos para desafiar el cinismo colectivo, y “Amor a lo bestia” apunta directamente a ese blanco. La nueva apuesta de Flooxer, presentada por Susi Caramelo, decide llevar la premisa del “el amor es ciego” hasta sus últimas consecuencias… con prótesis, pelucas y todo tipo de criaturas imposibles como filtro. ¿El objetivo? Buscar pareja sin saber quién se esconde detrás del disfraz. Y sí, es exactamente tan insólito como suena.

Inspirado en el formato británico “Sexy Beast”, este nuevo dating show llega con seis entregas de media hora en las que una persona anónima se cita con tres pretendientes… enmascarados como gnomos, serpientes, dálmatas o demonios. No es metáfora: hablamos de caracterizaciones completas, más propias de una ópera alienígena que de un plan romántico. Solo después de una primera criba a ciegas empieza el acercamiento real. Pero no demasiado real: la máscara sigue puesta hasta el final.

El tono lo pone Susi Caramelo, y eso ya es decir mucho. A mitad de cupido y mitad narradora omnisciente, será la encargada de acompañar estas citas tan surrealistas como emocionalmente torpes con sus comentarios afilados, bromas improvisadas y una mirada que nunca se toma demasiado en serio lo que está viendo… aunque, a veces, conecte con la ternura que se esconde entre tanto exceso. Porque, aunque parezca lo contrario, hay humanidad detrás del latex.

“Amor a lo bestia” no intenta engañar a nadie. No promete profundidad, ni grandes historias de transformación personal. Pero sí lanza una pregunta incómoda: ¿qué pasaría si no pudiéramos dejarnos llevar por la primera impresión? En un ecosistema saturado de algoritmos, postureo y filtros embellecedores, este zoológico emocional propone lo contrario: dejarse llevar por lo que no se ve.

Las citas, por supuesto, están diseñadas para favorecer el acercamiento: yoga en pareja, paseos en barca, o lo que el equipo considere propicio para que la química —si la hay— emerja por encima de los disfraces. La estructura es simple: uno elige, dos se quedan, uno se revela… y el riesgo está en que el flechazo emocional no siempre sobrevive al impacto visual. A veces, el monstruo resultaba más atractivo que la persona.

La llegada de este formato también marca un nuevo paso para Susi Caramelo en Atresmedia. Después de su paso por “Tu cara me suena” y “El desafío”, y tras consolidarse como rostro habitual en “El Hormiguero”,“Amor a lo bestia” supone su primer proyecto en solitario dentro del grupo. Y lo hace en su salsa: humor, ironía, y una cierta capacidad para hacer que el disparate tenga sentido, aunque sea solo por media hora.