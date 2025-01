Ted Sarandos: "David Lynch vino a Netflix para presentar una miniserie"

El pasado 15 de enero nos enterábamos de la muerte del cineasta David Lynch a los 78 años. La noticia conmocionó al mundo audiovisual y fueron cientos los mensajes recibidos en redes sociales para recordar al creador de "Twin Peaks" y "Mullholland Drive", entre muchas otras. Uno de ellos fue Ted Sarandos, CEO de Netflix, que compartió en Instagram su recuerdos con el director y desveló que incluso presentó una idea para un nuevo proyecto antes de su muerte.

Sarandos puso en contexto el primer momento en el que conoció Lynch en un post, cuando Netflix era una compañía de alquiler de DVDs a domicilio: "En mis primeros días en Netflix, cuando solo enviábamos DVD por correo a todo Estados Unidos, tuve la experiencia más increíble al conocer a uno de mis cineastas favoritos de todos los tiempos en su casa". El mandamás de la plataforma de streaming era muy fan de la cinta "Eraserhead" y le echó el ojo a la posibilidad de conseguir para ese soporte el filme de Lynch cuando se dio cuenta de que "no estaba disponible comercialmente". Enseguida se puso en contacto con David, "y le pedí una reunión y en la mesa de su comedor acordamos comprar una gran cantidad de “Eraserhead” y que Netflix produjera un DVD de todos sus cortometrajes visionarios".

"Después de que acordamos hacer esto -cuenta Sarandos- David me mostró la casa y su arte. Luego me preguntó si me gustaría ver un corte preliminar de su próxima película. Pensé que se refería a algunas escenas. Me llevó a su sala de proyección y puso un corte de casi 3 horas de “Mullholand Drive”. No había planeado estar allí todo el día, pero me sorprendió estar en la casa de David Lynch y en su sala de proyección viendo su nueva película aún por estrenarse. Aproximadamente 2 horas después, me di cuenta de que se había ido. Vi el resto de la película y salí".

Los encuentros entre ambos se distanciaron después, hasta que "vino a Netflix para presentar una miniserie que aceptamos sin dudarlo. Era una producción de David Lynch, llena de misterio y riesgos, pero queríamos emprender este viaje creativo con este genio. Primero el Covid, luego algunas incertidumbres sanitarias hicieron que este proyecto nunca se produjera, pero dejamos en claro que tan pronto como pudiera, estaríamos todos involucrados".

Para terminar quiso destacar la personalidad del cineasta: "David Lynch era un genio sin complejos. No quería que entendiéramos su trabajo. Sabía que eso era imposible y era parte del viaje juntos. Su obra es notable, visionaria, audaz y artística. Siempre me preguntaré qué tenía en mente para nosotros con lo que habría sido su último proyecto"