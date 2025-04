Muere David Lynch, el creador de "Twin Peaks" y "Mullholand Drive"

David Lynch, uno de los más grandes directores de todos los tiempos, ha fallecido a los 78 años. La muerte del cineasta fue confirmada por su propia familia en facebook:

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, 'Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero'. ... Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino".

David Keith Lynch, su verdadero nombre, ha sido uno de los grandes creadores de la gran pantalla, con una mirada vanguardista que lo ha hecho ser comparado con Luis Buñuel. Nacido el 20 de enero de 1946, en Missoula (Montana, Estados Unidos), su infancia transcurrió en distintas ciudades debido a los constantes traslados de su padre, biólogo forestal. Cursó estudios de arte en el Corcoran School of Art de Washington, en el Boston Museum School y en el Pennsylvania Academy of Fine Arts.

Tras rodar el cortometraje animado 'Six men getting sick' (1967), recibió una beca para cineastas independientes del American Film Institute que le permitió rodar 'Alphabet' (1968) y 'The Grandmother' (1970) en 16 mm. Su primer largometraje no llegó hasta 1972, con 'Cabeza borradora', que fue estrenado en 1977 y por el que recibió grandes elogios de la crítica por su originalidad en el Festival de Cine Internacional de Los Ángeles. Fue con 'El hombre elefante' (1980), con la que empezó su fama, gracias al gran éxito comercial y la nominación a ocho Óscar, aunque no ganó ninguno.

Tras dirigir la superproducción 'Dune' (1984), en 1986 estrenó 'Terciopelo azul’, donde participó Isabella Rossellini, con la que inició una relación sentimental, que duró cinco años. Con su siguiente filme, 'Corazón salvaje' (1990), obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Su trayectoria en televisión comenzó con la serie 'The cowboy and frenchman' (1989) a la que continuó su gran éxito 'Twin Peaks', considerada como el producto más vanguardista y rupturista en la historia de la pequeña pantalla.

Con 'Carretera perdida' (1997), Lynch demostró su fuerza visual con imágenes turbadoras y siniestras que consolidarían su estilo personal. Dos años después, con 'Una historia verdadera' (1999), abandonó un cine esteticista y obsesivo optando por una realización más sencilla y conmovedora. A comienzos del nuevo siglo, recupera la etapa inquietante del mejor ‘Twin Peaks’ con ‘Mulholland Drive’ (2001). Por esta misma película fue nominado al Óscar a la mejor dirección. Su cinematografía se completa con dos nuevas películas, 'Inland Empire' (2006) y 'More Things That Happened ' (2007).

En 2017, retomó la historia de ‘Twin Peaks’ veinticinco años después para continuarla con una temporada más, esta vez con total libertad creativa.

Debutó en el terreno musical en 2010, con dos canciones de su creación, 'Good Day Today' y 'I Know', que publicó un sello independiente del Reino Unido y tras el que le siguieron más trabajos musicales. En 2024 anunció el lanzamiento del álbum ‘Cellophane Memories’, junto a Chrystabell; en la que es la tercera colaboración con la cantante.