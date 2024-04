"The Bear", "Succession" y "Beef" entre los ganadores de los Writers Guild Awards

Este pasado domingo tuvieron lugar los Writers Guild Awards 2024, retrasados ​​por la huelga , entregados en Los Ángeles y Nueva York. Durante la ceremonia se galardonaron las películas "The Holdovers" , de Alexander Payne, y "American Fiction", de Cord Jefferson, al tiempo que las series "The Bear", "Succession" y "Beef".

En lo referente a la pequeña pantalla, "Succession" de HBO Max, "The Bear" de FX y "Beef" de Netflix completaron premios en la temporada de premios en Serie Dramática, Serie de Comedia y Serie Limitada, respectivamente. Todos obtuvieron trofeos de los premios Emmy, SAG Awards, Golden Globes y Critics Choice en los últimos meses. La serie de la familia Roy también se llevó el premio de Drama Episódico por el episodio “Living+” después de que la serie de Peacock "Poker Face" se llevara el trofeo de Comedia Episódica.

El premio WGA a la nueva serie fue para "The Last of Us" de HBO Max, y "Los Simpson" de Fox volvió a ganar el premio de Animación, esta vez por el episodio “Carl Carlson Rides Again”.

Lista completa de los ganadores de los premios Writers Guild Awards 2024:

GUIÓN ORIGINAL

"The Holdovers", escrito por David Hemingson, de Focus Features.

GUIÓN ADAPTADO

"Ficción americana" , Guión de Cord Jefferson, Basado en la novela "Erasure" de Percival Everett (Amazon)

GUIÓN DOCUMENTAL

"The Pigeon Tunnel", escrito por Errol Morris; (Apple)

SERIE DRAMA

"Succession", de HBO Max

SERIE DE COMEDIA

"The Bear", FX

SERIE LIMITADA

"Beef", de Netflix

NUEVA SERIE

"The Last of Us" , HBO | máx.

ANIMACIÓN

“Carl Carlson Rides Again” ( "Los Simpson" ), escrita por Loni Steele Sosthand; FOX

DRAMA EPISODICO

“Living+” ( "Succession ), Escrito por Georgia Pritchett y Will Arbery; HBO | máx.

COMEDIA EPISODICA

“Escape From Shit Mountain” ( "Poker Face"), escrita por Nora Zuckerman y Lilla Zuckerman; Peacock

SERIE DE CHARLAS DE COMEDIA/VARIEDAD

"Last Week Tonight" con John Oliver HBO | máx.

ESPECIALES DE COMEDIA/VARIEDAD

"Sarah Silverman: Alguien a quien amas", escrito por Sarah Silverman; HBO | máx.

SERIE DE BOCETOS DE COMEDIA/VARIEDAD

"Creo que deberías irte con Tim Robinson" Netflix

CONCURSO Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

"The Chase" , NBC

EPISODICO, LARGO FORMATO Y ESPECIALES PARA NIÑOS

“Romance Dawn” ( "One Piece" ); Netflix

DAYTIME DRAMA

"Días de nuestras vidas" , Peacock

TV Y NUEVOS MEDIOS IMÁGENES EN MOVIMIENTO

"Quiz Lady" , Hulu

FORMATO CORTO NUEVOS MEDIOS

"Carpool Karaoke ", AppleTV+

GUIÓN DE NOTICIA: ANÁLISIS, ARTÍCULO O COMENTARIO

“Sanación y esperanza” ( "60 minutos" ), Noticias CBS

GUIÓN DE NOTICIAS: PROGRAMACIÓN REGULAR, BOLETÍN O INFORME DE ÚLTIMA HORA

“¡Ataque sorpresa!” ( "CBS Weekend News" ), Noticias CBS

NOTICIAS DIGITALES

“The Persuaders: Una investigación de cinco partes sobre la industria antisindical”, HuffPost

DOCUMENTAL DE RADIO/AUDIO

“The Call” ( This American Life ), escrito por Mary Harris; Pizarra

GUIÓN DE NOTICIAS DE RADIO/AUDIO: INFORME DE ÚLTIMA HORA, BOLETÍN O PROGRAMACIÓN REGULAR

“Noticias mundiales esta semana – Semana del 17 de marzo de 2023”, escrito por Joy Piazza; Radio ABC Noticias

GUIÓN DE NOTICIAS DE RADIO/AUDIO – ANÁLISIS, ARTÍCULO O COMENTARIO

“El diagnóstico fue fatal. Ella no pudo abortar” ( Qué sigue ), escrito por Madeline Ducharme y Mary Harris; Pizarra

PROMOCIÓN EN EL AIRE

“WCBS AM Promos”, escrito por Bill Tynan; Radio de noticias WCBS 880