Triunfo absoluto en Antena 3 mientras Telecinco no remonta

Antena 3 reafirma su dominio absoluto en el panorama televisivo con una jornada redonda gracias al éxito de programas como "La Voz" y "Pasapalabra", mientras que Telecinco sigue sin alcanzar el liderazgo con su programa "¡De viernes!".

Atresmedia cierra el viernes con un 28,9% de cuota, consolidándose como el grupo líder a pesar de tener un canal menos que su principal competidor. Antena 3 se lleva el 13,7% del share, superando a Telecinco por +4,4 puntos, y lidera en todas las franjas del día. En prime time, el gran protagonismo lo tiene "La Voz", cuya primera semifinal logró reunir a 998.000 espectadores con un 12,5% de cuota, posicionándose como lo más visto de la noche. Este éxito se suma a los impresionantes datos de sus informativos, que lideran todas las ediciones y colocan a "Antena 3 Noticias 1" como la emisión más vista del día con un 23,1% de share.

En contraste, Telecinco no logra alcanzar las expectativas con "¡De viernes!", presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. A pesar de contar con una fuerte apuesta de contenidos, como el esperado encuentro entre Terelu Campos y Carlo Costanzia o las declaraciones de Dulce de la Piedra, el programa marcó uno de sus peores registros: un 10,5% de cuota y 811.000 espectadores, perdiendo 2,4 puntos respecto a la semana anterior.

Antena 3 reina también con su entretenimiento diario

El viernes fue redondo para Atresmedia, que lideró con sus magacines y concursos. "Pasapalabra" marcó su récord de temporada con un 18,5% y más de 1,7 millones de espectadores, mientras que "La Ruleta de la Suerte" arrasó con un 22,8%. Por la tarde, "Y ahora Sonsoles" volvió a ser líder con un 10,2%, consolidándose como uno de los favoritos en su franja.

Mediaset, lejos del liderato

Mientras tanto,Telecinco no encuentra la fórmula para recuperar terreno. "¡De viernes!" no logró captar a la audiencia, arrastrando a la cadena en el prime time. Aunque los escándalos y caras mediáticas suelen ser su punto fuerte, esta semana no bastaron para superar a su rival directo.

Con este panorama, Antena 3 continúa consolidándose como la cadena favorita de los espectadores, liderando tanto en entretenimiento como en información, mientras que Mediaset enfrenta el reto de encontrar estrategias que conecten con la audiencia.