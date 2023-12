«Valkyrien»: un ‘Breaking Bad’ ‘nordic noir’ bajo tierra

Cualquiera que se enfrente a una serie con un policía y un médico no durará más de unos minutos ante la pantalla porque parece que ya está todo escrito. Pero «Valkyrien» que acaba de estrenarse íntegra en AMC+ puede sorprenderle. Se trata de ocho capítulos en los que se narra la historia de un prestigioso médico que busca la cura para la enfermedad terminal de su mujer, y para ello decide montar una clínica clandestina bajo tierra con la ayuda de uno de sus expacientes. Dos paranoicos unidos bajo tierra que pronto se instalan en el lado oscuro de sus profesiones. Algunas publicaciones lo han equiparado con los mejores thrillers del famoso «nordic noir», pero más cerca de «Breaking Bad» que de «Borgen». Su director, Erik Richter Strand, es conocido por haber participado en series como «The Crown» (2016) o «Detrás de sus ojos» (2021), entre otras. En una reciente entrevista aseguró que «es un escenario al estilo Walter White de un buen tipo que hace cosas malas por la razón correcta». La ficción ha sido creada por Thomas Torjussen, Lars Gudmestad y Simen Svale Skogsrud.

Ganador de tres premios en los Golden Screen Awards, los premios de la televisión noruega, este thriller nórdico ambientado en Oslo, repleto de giros inesperados, sigue a dos personajes diametralmente opuestos. Por un lado, Ravn (Sven Nordin), un reputado médico de Oslo que solo vive para encontrar la cura para la enfermedad terminal que sufre su esposa. Por el otro, Leif (Pål Sverre Hagen), un peculiar individuo obsesionado con el apocalipsis nuclear que trabaja en la conservación y el mantenimiento de los refugios subterráneos donde los noruegos protegieron sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial como miembro de la Unidad de Defensa Civil del país. Además se dedica a proclamar el colapso de la sociedad por culpa del terrorismo, la escasez de energía, la superpoblación o el cambio climático. Ambos llegarán a un fáustico pacto condenado a conllevar fatales consecuencias. El nombre de la serie viene de una céntrica estación de metro de la capital, transformada en búnker en la Guerra Fría, y una cafetería, y lugar de encuentro de los protagonistas, ubicada sobre la misma estación de metro.

La gracia de la serie no está tanto en la línea argumental que lleva a los dos personajes a colaborar, si no el desfile de personas que pasarán por las manos de estos dos buscando una manera no oficial de ser tratados por un médico asistido por un teórico de la conspiración. Por sus manos pasarán terroristas, refugiados, celebridades y políticos. En el primer episodio llega su primer cliente, Teo (Mikkel Bratt Silset), el único superviviente de un asalto a un banco que llega a la clínica con sesenta millones de coronas noruegas, con la petición de un cambio de cara y una novia embarazada que no sabe si vive o no. Claramente se trata de una sátira moral sobre lo que hace la gente cuando está desesperada. Acompaña a este ambiente la conclusión de algunos capítulos con la voz en off del persuasivo paranoico, al más puro estilo Tyler Durden. Y por supuesto lo claustrofóbico de las profundidades de Oslo. A destacar el giro que sufre la trama a partir del cuarto episodio cuando entraron nuevos guionistas. Aunque los últimos episodios pueden decepcionar ligeramente se agradece un descanso del «nordic noir» que no contenga en sus filas un asesino en serie al que perseguir.

El éxito en Noruega (tres premios Golden Screen de la televisión pública) y en Reino Unido ha sido tal que Hera Pictures, de Liza Marshall, ha adquirido los derechos en inglés para reelaborar el programa y tiene al actor Mark Strong («Kingsmen» ) como protagonista y trasladará el drama de Noruega a Londres.