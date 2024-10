Nuevos romances en "Gran Hermano" tras la llegada de dos italianos

Cuenta la leyenda que en Mediaset había más programación que "Gran Hermano", pero la cadena de la carretera de Fuencarral ha saturado la programación con la casa de Guadalix, que ocupa muchos huecos de la parrilla de Telecinco. Anoche, enésima gala antes de la oficial, con la visita sorpresa para los integrantes de la casa de dos concursantes italianos, que vienen a relevar el puesto de Maica, que hizo las maletas el pasado domingo rumbo al país transalpino. Además, el espacio televisivo liderado ayer por Jorge Javier Vázquez mostró nuevos romances dentro de "Gran Hermano" y la salvación de un nuevo concursante, que se libra al menos de momento de la eliminación de Guadalix.

Los italianos dieron mucho juego

En la última gala de "Gran Hermano", se vivieron momentos intensos con la entrada de los dos concursantes italianos que llegaron al concurso en un intercambio con Maica, quien se encuentra actualmente en la versión italiana del reality, "Grande Fratello". Lorenzo, un modelo de 27 años, y Shaila, una showgirl, entraron al programa con gran expectativa. Maica, quien volverá en la próxima gala, ha causado revuelo en Italia debido a su carácter extrovertido y algunas diferencias culturales, como su uso excesivo de lejía, algo que no fue bien recibido por sus compañeros.

Además, admitió sentirse atraída por Tomaso, un concursante italiano que le hacía reír, aunque se mostró decepcionada al enterarse de que él se había besado con otra persona. Maica tuvo la oportunidad de hablar en privado con Adrián, quien confesó que la echaba mucho de menos, pero ella fue clara al reiterar que no compartía los mismos sentimientos: "No puedo forzarme a sentir; siempre he sido clara con él para que no se hiciera ilusiones", señaló, mostrando que no está dispuesta a alimentar falsas esperanzas.

Otro de los momentos clave de la noche fue cuando Jorge Javier Vázquez desveló un tema que encendió el plató: la revelación de que Suso Álvarez, un colaborador del programa, había intentado ligar con Violeta, una de las concursantes. Según Violeta, ambos "se tiraron la caña" en abril y mayo, antes de que Suso comenzara su relación con Marieta, quien también estaba presente en el plató. "Me parece guapo y quedamos en vernos, pero al final no sucedió", explicó Violeta.

Suso, por su parte, aclaró que su conversación no fue inapropiada y que no había visto los mensajes de Violeta desde 2019, pero que todo había sido "súper amable". Marieta, lejos de incomodarse, afirmó que las fechas cuadraban y que no le importaba: "Me da igual las formas en las que ligaban, eran dos chicos solteros", sentenció, demostrando su tranquilidad ante el tema. Además, se vivió un momento emotivo cuando Vanessa, tras una semana difícil, rompió en llanto antes de saber que Javier sería salvado de la expulsión, quedando ella y Daniela en la cuerda floja para la próxima gala.