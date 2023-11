'GH VIP 8' pone fecha a la repesca y aumenta el premio final

El debate de ‘Gran Hermano VIP 8’ abrió su octavo programa con una gran sorpresa. “Hoy no es un domingo cualquiera, es un domingo fantástico”, decía el presentador, Ion Ramanedi, alimentando la curiosidad de los telespectadores y todos los presentes en el plató de Telecinco. El debate trajo consigo numerosos momentos ya que entre los asistentes se encontraban Gustavo y Álex Caniggia, expulsados disciplinariamente tras una discusión, y Marta Castro, la última expulsada por la audiencia con el mayor porcentaje de votos de esta edición hasta el momento.

El presentador, antes de desvelar la sorpresa mayor que tenía preparaday guardada en una caja, quiso saber cómo se sentían los tres últimos concursantes expulsados. Caniggia y Gustavo mostraron su descontento hacia José Antonio Avilés, otro de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra y cuyo concurso no está siendo muy limpio. Castro, por su parte, también reflejó su malestar afirmando que en su última semana como concursante le perjudicó en su participación. ‘’Yo no me he dejado influenciar por nadie, mucho menos por Avilés. Es cierto que la unión con él me vino fatal y quizá por eso estoy hoy aquí’’, decía la influencer.

Tras estas confesiones por parte de los recientes ex concursantes, Armendi informó a todos aquellos que seguían concursando que podía aumentar el premio final, el cual se encontraba en 30.600 euros, mediante una prueba que consistía en aguantar durante dos minutos y medio una cierta cantidad de sacos cuyos pesos equivalían a otras cantidades de dinero. Finalmente los concursantes obtuvieron 6.000 euros más, aumentando la cifra a 36.600 euros.

Además, el concurso mostró los porcentajes de los nominados teniendo el más votado un 79% de los votos y el que menos un 6%. Una vez ocurrido todo esto y desvelado el nombre de Laura Bozzo como la concursante salvada dejando a Carmen Alcayde, Michael y al heladero en el punto de mira, casi a punto de acabar el programa, el presentador soltaba la noticia bomba.

El próximo jueves 9 de noviembre tendrá lugar la famosa repesca. Aunque no desveló más detalles, será Marta Flich, presentadora de Mediaset, quien explique con detalles cómo será dicha repesca y si podrán optar a ella el argentino y el ex chófer deMaría Teresa Campos, además de saber si solo podrá ser repescado un ex concursante o por el contrario varios ya que la semana pasada el concurso perdió a cuatro de sus participantes.