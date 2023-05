El zasca de Cristina Seguí a un usuario en Twitter que se reía de ella: "Para que devuelvas las bragas a tu madre"

Las redes se han convertido en un lugar en el que muchos aprovechan para insultar, molestar e incomodar a las personas, en especial a los famosos. Generalmente, estas situaciones se producen por parte de usuarios que aprovechan el anonimato para abusar de la libertad de expresión y dejar algún recado que, en persona o con su identidad mostrándose, quizás no serían capaces de decir. El último ejemplo de una persona que ha tenido que soportar una falta de respeto ha sido Cristina Seguí, por un usuario que la mencionó al aprovechar que Frank Cuesta acudía a "El Hormiguero".

"¡Esta noche nos visita el aventurero Frank Cuesta! Viene a hablarnos de sus proyectos y de cómo es su vida tras dejar la televisión", explicaba la cuenta de Twitter de "El Hormiguero". El naturalista, que está más de moda que nunca en Tailandia, acudirá este martes al programa de Pablo Motos. Entre otras cosas, comentará el éxito que tiene en las redes sociales, aprovechando su visita a España. Con un canal en YouTube y otro en Twitch, aproveche los directos que hace para enseñarnos su día a día en El Santuario, lugar en el que acoge a multitud de animales.

Frank Cuesta, de 51 años, se hizo famoso gracias a su programa "Frank de la Jungla", en el que viajaba por el mundo para tratar de acercar estos peligrosos animales y sus costumbres a los espectadores. Pero, aunque este programa desapareciera, ha seguido mostrando su amor por reptiles y anfibios, así como su función de especialista, como lo está haciendo a día de hoy.

Cristina Seguí, vinculada a Frank Cuesta, contesta a un usuario en Twitter

Y es que, en su éxito, cuenta con la presencia de Cristina Seguí, quien es su nueva compañera de aventuras del show que lleva meses grabando. Pero esta, sin embargo, no ha sido invitada al programa de Antena 3 y no le acompañará. Algo que no se ha tardado de pedir en las redes. El usuario @lamingadedoming, que se hace llamar "Unga unga" (claramente, aprovechando el anonimato) pedía en un tweet "que se traiga a la Seguí y esta noche cae pajote gordo".

Algo que, por supuesto, llamó la atención de mucho, en especial de la propia Cristina Seguí. Esta le citó en su cuenta de Twitter para mostrar este comentario y le propinó una respuesta que se ha vuelto viral en las redes. "Espera, que te enseño un poco de canalillo para que hagas el favor y le devuelvas las bragas a tu madre", explica, mostrando un selfie en el que aparece con una camiseta o vestido escotado. La gran mayoría de los usuarios aplaudieron la reacción de la periodista.