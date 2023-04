¿Cuándo se estrena el programa de Frank de la jungla y Cristina Seguí, cofundadora de Vox?

Frank Cuesta, más conocido como ''Frank de la jungla'', ha comenzado a trabajar en un proyecto en el que espera que sea su regreso a la televisión. El famoso herpetólogo ha anunciado un nuevo programa junto con la periodista y cofundadora de Vox en Valencia, Cristina Seguí.

Frank Cuesta y Cristina Seguí en Tailandia Canal de YouTube de Frank Cuesta

Después de casi tres años alejado de la televisión, Frank volverá a la gran pantalla con un programa que el mismo defino como ''divertido, con la frescura y el desparpajo de Frank de la jungla y con un punto educativo. El leonés tiene las ideas muy claras de cara a este nuevo proyecto y hace unos días en su canal del Twitch, explicó el formato y el plan de ventas del programa.

''Primero voy a hacer un piloto y pienso hacer 8 programas para una primera temporada'', explica Frank, que define el formato como un ''road trip''. ''Vamos por sitios, en principio por España y Tailandia, y luego vamos a ampliar: Sudáfrica, Australia...'', añade. ''Voy viendo cosas de cultura, comida... va a ser un formato extraño, con cosas muy raras, pero sobre todo animales y cosas muy comunes que no estamos acostumbrados a mirar, que las tenemos delante y no las vemos''.

El mismo Frank Cuesta será el director del programa y ha anunciado que no se moverá por cadenas ni compañías hasta que esté todo grabado. ''Se va a hacer el programa y se va a vender cuándo esté hecho'', explica. ''El que quiera y esté interesado que lo compre, y si no lo pondré en internet, me da igual'', añade.

Cuando se estrenará el programa

El programa todavía no tiene fecha de lanzamiento ni de estreno. Ni siquiera a comenzado a grabarse y el mismo Frank ya ha anunciado que se presentará cuando esté todo totalmente filmado. Por ahora, lo que se sabe es que tanto el herpetólogo como Cristina Seguí tienen muy claro el formato del programa que comenzará en Tailandia y pasará por España.