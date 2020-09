Simón Casas: «El contrato de Las Ventas está suspendido y eso es una realidad jurídica»

El empresario francés después de ver cómo se cancelaba la Feria de Fallas y con la plaza de Madrid cerrada a cal y canto por «suspensión del contrato» afronta ahora la única feria del año: la de Nimes. Todo un acontecimiento. En la que tenía que haber actuado José Tomás, y por partida doble.

-¿Cómo están las cosas en Francia?

-Allí hay un sistema de política diferente. Es nacional y hay más coherencia en la gestión de la crisis sanitaria, pero eso no significa que no esté la pandemia y esa es la prioridad. La sanitaria tendrá su fin con los medicamentos y la vacuna, pero la económica va a hacer mucho daño. En Francia intentan encontrar un equilibrio.

-¿Cómo se va a celebrar la feria de Nimes?

-Ya se ha vendido el abono y hoy salen a la venta las entradas sueltas. De las 5.000 personas que podemos meter, ya hay 2.000 abonos vendidos. Luego hay que descontar invitaciones y personal...

-¿Cuánto es el aforo permitido?

-Allí es distinto, no es el aforo. Te permiten 5.000 personas y se reconocen los núcleos familiares y los grupos de 10 personas. Luego tienes que dejar una separación sensata entre uno y otro, pero no un metro y medio. En Francia es más sencillo. En Nimes caben 13.000 personas así que es fácil aforar a 5.000.

-¿Mascarillas obligatorias?

-Es una recomendación, pero no son obligatorias.

-Es la gran feria del año.

-Por desgracia... Me alegro por Nimes, pero no por la temporada. Se respeta su perfil de cinco festejos y cuantitativa y cualitativamente es exactamente igual que sin la tragedia.

-Salvo que anunciaba a José Tomás y en dos ocasiones.

-Sí, Nimes había contratado a José Tomás ni más ni menos que para las dos ferias, con lo que supone de acontecimiento mayúsculo y cuando estábamos preparados para poner los abonos en venta estalló el estado de alarma y se anularon Valencia, Sevilla, Madrid... Y también Nimes. Una desgracia después de que íbamos a tener a José Tomás y en una plaza de primera.

-Era la vuelta después de aquella mítica mañana de 2012.

-Muchos de los que estuvieron aquella mañana de once orejas, un rabo y un indulto, hablan de una corrida que quedó en la memoria colectiva, una de las corridas del siglo. José Tomás había sido muy generoso al volver porque aquel día alcanzó la perfección, que es lo inalcanzable y cuando logras eso es muy difícil volver a jugársela.

-En Madrid hemos vivido varias suspensiones...

-La primera obligación de los políticos es gestionar el bien general. Cuando prohíben la celebración de eventos es para proteger al pueblo. Ha habido casos en los que se han dado permisos y se han anulado y dependiendo del caso, creo que se ha actuado demasiado rápido. En Andalucía, por ejemplo, la Junta decidió tomar la medida de un metro y medio de distancia e imposibilitó que se dieran Ronda o San Miguel de Sevilla, y ya se estaba trabajando en ello.

-Como empresario de Madrid, ¿por qué no se han dado toros estos meses de atrás?

-En Madrid la actividad está suspendida hasta la fecha y no se permite dar toros. Está suspendida por motivos sanitarios. Primero fue hasta una fecha y luego se prorrogó el contrato de suspensión.

-Pero la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló de la intención de que dieran toros en Madrid incluso de una corrida el 12 de octubre en honor de los sanitarios.

-La afición de la presidenta es indudable. Lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero una cosa son los deseos y otra la situación objetiva que estamos viviendo. Yo no tengo todas las informaciones, pero los políticos sí. Yo no puedo contestar en nombre de la Comunidad, lo que sí sé es que la actividad está suspendida y no se hace por capricho sino por necesidad. La empresa de Madrid, como la de Bilbao o Sevilla no pueden dar toros.

-¿Intentaron darlos?

-Estaba suspendido el contrato y eso significa que no puedes abrir el recinto. Es una realidad jurídica. Igual que cuando me cerraron Valencia no pude dar Fallas. Creo que a veces la gente se equivoca. En plazas o pueblos tú puedes dar un festejo y que con la televisión medio se puede defender, pero en otro tipo de plazas, no. Solo abrirlas tiene un coste de producción enorme.

-¿Se han avanzando en algo las obras de Las Ventas?

-La prioridad ahora es la pandemia y a Rafa Garrido y a mí nos toca tener sensatez. Sabemos que gestionamos la primera plaza del mundo y estamos orgullosos de que en estos tres años cada vez hemos batidos nuestros propios récords de resultados... ¿Sabes lo que le pasa al mundo del toro?

-¿Qué?

-Es masoquista. En vez de cantar las grandezas, incide en lo negativo, eso me lleva a pensar en la fuerza que tiene el espectáculo a pesar de todo.

-Precisamente, ¿cuáles fueron los motivos para abrir un expediente ANOET a la empresa de El Puerto?

-ANOET ha hecho un gran trabajo, a pesar de no hacer ruido. Garzón es amigo mío y de toda la Junta directiva. No le hemos querido dañar. Han sido los hechos y nada más que los hechos. Se dio la corrida de El Puerto y al día siguiente los dirigentes de la Junta de Andalucía decretaron que, porque se veía mucha gente, se cambiaba el protocolo y tenían que guardar un metro y medio de distancia entre personas. Nosotros de manera solidaria con Garzón le abrimos un expediente no para castigarle sino para que aportara sus alegaciones. Lo hizo y demostró la buena gestión. Se ha interpretado mal que hemos querido actuar en contra de Garzón, y no. Abrimos un expediente para entender a la Junta.

El personaje

Hace cuarenta años que regenta la plaza de toros de Nimes y es también el actual empresario de la Monumental de Las Ventas junto a Rafael G. Garrido. Tras el año casi en blanco que ha supuesto la pandemia de la Covid-19 Simón Casas afronta la única gran feria que se va a celebrar esta temporada 2020. Será en la plaza francesa de Nimes, donde estaba anunciado José Tomás dos tardes. No ha podido ser. Sí cinco espectáculos, que darán comienzo el viernes 17 al domingo 19 en doble jornada de mañana y tarde, como viene siendo habitual en el anfiteatro.