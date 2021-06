Sergio Serrano, oreja y bocanada de aire fresco en Madrid

Una hora más tarde del horario «isidril» habitual volvían los toros a Madrid. Después de año y medio sin poder dar señales de vida y con un festival por el 2 de mayo como única imagen de esperanza, la primera plaza del mundo reabría sus puertas ante los ojos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Mitad y mitad fue el encierro de Victorino Martín, así se confirmó en el quinto. El mejor cárdeno de la tarde le tocaría a Sergio Serrano en su tercera actuación como matador en la Monumental. Inspirado dominó por bajo a un toro con clase que sería ovacionado en el arrastre. Como es habitual en este encaste, el animal humilló pero también tuvo fuerza, recorrido y fondo, llegando a protagonizar tres tandas consecutivas en las que Serrano le exprimió para garantizarse el triunfo. Una estocada tendida y de efecto muy tardío le haría perder un segundo trofeo que parte del público sí le pidió. En su primer oponente, como sus compañeros, pocas opciones tuvo, fue un animal muy complicado que le comprometió con una embestida nada franca.

Después de citarlo en banderillas, ni un pase pudo darle Escribano al primer Victorino, que brindó a Ayuso aunque fuese evidente que no sería de triunfo. El hierro de la A coronada, santo y seña de la historia del coso «venteño», sigue engrosando sus cifras en la capital. Sin fuerza, perdió las manos en varias ocasiones y no atendía a la muleta. Sin pensarlo se fue a por la espada y dejó una buena estocada. Pero complicado de verdad fue el segundo y en algún lance se le colaría a Sergio Serrano en la tercera corrida en la Monumental de su carrera. Aún así, consiguió poderle en una gran tanda por el derecho. Pero el animal se rajaría pronto, suponiendo un riesgo bastante desagradecido para el torero, quien aun así insistió en correrlo aunque no hubiese premio alguno en juego.

Escribano, tras un primero que no se dejó ni un pase, volvió a arrodillarse antes de la salida de su oponente y mostró su repertorio con los palos. Pero tras el lucimiento tocaría remangarse con un cuarto que no regaló nada, robándole una tanda de derechazos larguísimos, bordándolo con un temple exquisito. A pesar de una estocada trasera, la oreja fue de mérito.

Como a muchos les costó adaptarse al permiso de poder ir sin mascarilla en espacios exteriores, ayer a la tarde le costaba tomar temperatura. A veces ocurre en los recuentros más esperados, donde las expectativas y la nostalgia acaban generando una extraña sensación de frío. A Fortes le tocaría un lote imposible, de nula movilidad y condiciones que no le sirvió para recuperar las orejas que otras veces le quitó el palco. De todas formas, a la muleta del malagueño le faltó temple, especialmente al natural. El izquierdo de su primero era el único pitón con posibilidades y además la espada no sería nada efectiva. En el sexto más de lo mismo, tampoco le dio opción.