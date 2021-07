Morante, Roca Rey y Ortega, en Huelva

La nueva empresa de la Plaza de Toros de Huelva, dirigida por José Luis Pereda López, ha dado un paso más en la difusión y promoción de las Colombinas 2021 al presentarse este mediodía ante los medios de comunicación sevillanos para dar a conocer los carteles de su primera feria al frente del coso de La Merced.

José Luis Pereda explicó su vínculo y formación ganadera: “Me he formado en el campo en contacto directo con el toro en la ganadería que creó mi padre y ahí he aprendido a ser humilde porque te equivocas muchas veces. Esto lo aplico ahora al ámbito empresarial”. Pero también comentó su vínculo con La Merced: “También me he criado en la plaza de toros, con la que comparto edad y donde he hecho de todo. Ahora pretendo continuar la obra que inició mi padre en 1984 para colocar a Huelva en lo más alto del toreo”.

Pereda calificó las Colombinas de este año como “la feria de la ilusión” por ser la primera que organiza y explicó que la confección de los carteles no le ha resultado especialmente dificultosa: “Se nota el cariño que todos los toreros le tienen a Huelva”.

Torrestrella

A preguntas de los periodistas, Pereda explicó aspectos de la feria como la presencia de la ganadería de Torrestrella: “Se lo pedí a los toreros y dijeron que sí. Una de las cosas que me planteo como empresario es darle entrada en Huelva a otro tipo de ganaderías, que los toreros accedan a torear hierros que habitualmente no torean”. El empresario hizo un repaso de los tres carteles que componen este ciclo, antes de referirse a aspectos como la venta de abonos, la imposibilidad de programar una novillada por la situación que atravesamos o la futura presencia de sus toros en la feria, a lo que respondió: “Cuando haya motivos para ello, los anunciaré en Huelva”.

La feria

Los carteles de la feria son:

31 de julio

Toros de Torrestrella - Morante de La Puebla - Daniel Luque - Juan Ortega.

1 de agosto

Fermín Bohórquez - Pablo Hermoso - Andy Cartagena - Moura Caetano - Francisco Palha - Lea Vicens - Guillermo de Mendoza.

2 de agosto

Espectáculo Cómico Musical del Popeye Torero.

3 de agosto

Toros de Juan Pedro Domecq - Miguel Ángel Perera - Roca Rey - David de Miranda