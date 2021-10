Paco Ureña: «Me siento bien por el camino que he elegido»

Todo el mundo esperaba la Feria de Otoño, que arrancaba con uno de los carteles más esperados, Urdiales, Manzanares y Ureña. Pero la lluvia se interpuso, dejando unas «piscinas» en el ruedo que hicieron que se aplazase el festejo hasta este viernes 8. Eso hizo que Sevilla se adelantase a Madrid en el calendario de Paco Ureña. En la Real Maestranza el murciano pudo por fin volver a mostrar su verdad, cortando una oreja y dejando las mejores sensaciones de la tarde, siendo incluso superior a El Juli y Manzanares. Su nombre volvía a sonar con fuerza. Así busca en estas últimas fechas hacerse un hueco entre los nombres propios de una temporada en la que ha se le ha visto en contadas ocasiones. A día de hoy apenas suma 12 festejos desde que comenzase el calendario taurino, más los dos que le restan en Las Ventas y Abarán (Murcia). Todo ello después de ser una de las sensaciones de la última temporada que se celebró con normalidad.

¿El cambio en el calendario de su compromiso en Madrid ha alterado su preparación?

No, mi día a día es el mismo, diría que si cabe voy más motivado. Madrid para mí es muy especial. Además ahora creo que puedo utilizar lo hecho en Sevilla como empuje. Me quedé muy satisfecho por haberme podido mostrar con el sexto aunque fuese un toro que me exigió mucho.

¿A qué se debe el escaso número de festejos en los que ha actuado esta temporada?

Ha sido un año difícil por la situación sanitaria, no me paro a pensar si son pocos o muchos festejos. He toreado en todos los sitios que me han querido contratar y se han dado las circunstancias oportunas para que así fuese.

¿Cree entonces que a los empresarios les ha faltado memoria?

No es una pregunta que yo te pueda contestar, yo me centro en mejorar cada día como torero y preparar mi mente y cuerpo para abandonarme en la plaza y buscar el toreo que siento para ir por el camino que he elegido.

Paco Ureña, torero. Para las entrevistas de verano con mascarilla FOTO: Luis Díaz La Razón

Una temporada diferente

Agosto fue prácticamente un desierto profesional para él, pasó casi un mes sin torear en plena temporada. Pero los grandes toreros saben utilizar estos parones para rencontrarse con su mejor inspiración. Así lo hizo en sus primeros años, cuando nadie llamaba y acabó convirtiéndose en uno de los toreros más entregados del escalafón y con una de las verdades que más transmite. Pero esta vez su intermitente actividad solo se debe a su propia voluntad de respetarse como torero y a su profesión. Lejos quedaron aquellos momentos en los que los percances cortaban su progresión. Ahora Ureña es dueño de su destino y espera demostralo en pocos días en Madrid, junto a Diego Urdiales y José María Manzanares , con quien ya se acarteló en Sevilla. Los tres se enfrentarán a toros de las prestigiosas ganaderías de Victoriano del Río y Jandilla.

Además del cambio de fecha, su comparecencia de este viernes en Madrid sufrirá alguna otra alteración. El miembro de su cuadrilla Azuquita era sorprendido por un toro en el reciente festejo de la Feria de San Miguel de Sevilla.

Se probó después en Roquetas de Mar, pero no se encontró bien. Seguramente no pueda estar con nosotros en Las Ventas.

Más allá del frío de las cifras, una temporada se mide por sensaciones, etapas profesionales, compañeros e inspiración. ¿Con qué se quedaría de esta?

Todavía es pronto para hacer balance. Me queda Madrid que es la más grande y Abarán que es la única actuación en mi tierra, además de acompañar a mi amigo Rafaelillo, que es una tarde muy especial para él. Cuando termine todo será el momento de hacer balances.

Las dos ganaderías que lidiará le traen buenos recuerdos

Sí, curiosamente con Victorianodel Río fui triunfador en el San isidro de 2019, en mi primera Puerta Grande en Madrid. Al mismo tiempo Jandilla también ocupa un hueco muy importante en mi carrera. Precisamente fue con ese hierro con el que hice historia, siendo el primero en cortar cuatro orejas en un mismo festejo en la Feria de Bilbao.

¿Con qué sueña en el futuro?

Sueño con que todo vuelva a la normalidad y poder hacer una temporada de principio a fin. Tengo muchos proyectos en la cabeza. Me hace especialmente ilusión debutar en plazas que aún no he pisado como El Puerto de Santamaría, Córdoba o Granada. Y dar la dimensión de torero que todavía me quede por dar. También quiero rerinaugurar la plaza de Lorca. O coincidir con Talavante, sería un orgullo.