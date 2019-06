Román tras recibir el alta: «Casi hasta me arrepiento de haber renunciado a Pamplona»

Román ya se encuentra en su domicilio recuperándose de la grave cornada que sufrió el pasado 9 de junio en la plaza de toros de Las Ventas. El valenciano recibió este lunes el alta hospitalaria dada la buena recuperación que está teniendo del percance.

«Estoy bien, ya estoy tratándome con el fisio y me encuentro tan bien que casi me arrepiento de haber dicho tan pronto que no a Pamplona», ha confesado Román a Aplausos. El valenciano sigue un tratamiento de Adiro para el riego sanguíneo y, aunque todo va rápido y satisfactoriamente, tendrá que estar unas fechas apartado de la profesión. Román ha asegurado que en su mente ya solo tiene la vuelta a los ruedos: «La idea es estar en Santander y Valencia», ha concluido.