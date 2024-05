«En pocos minutos indicamos si una empresa cumple los requisitos para una licitación»

La consultora tecnológica LIS Data Solutions lleva más de una década ofreciendo servicios de data science e inteligencia artificial (IA) a empresas de distintos sectores. En los últimos años, se ha especializado en la externalización de servicios de analítica de datos avanzada y en herramientas como su asistente basado en inteligencia artificial generativa GPT UP. Román Martín, CCO de la tecnológica, explica la manera en que estos nuevos servicios están ayudando a sus clientes.

¿La digitalización de las empresas ha dejado de ser solo una opción?

Sin duda. Las empresas que no se digitalicen a tiempo están condenadas a ser menos competitivas en el mercado global, con todo lo que ello implica. Al hablar de digitalización, no pensemos solo en el ahorro de costes que supone automatizar procesos, sino en mejoras sustanciales en la planificación, el mantenimiento predictivo o la toma de decisiones estratégicas. Los datos son una herramienta muy poderosa cuando somos capaces de extraer todo su potencial.

En este sentido, ¿cómo ayudan desde LIS Data Solutions a las compañías?

Nosotros ofrecemos servicios que cubren todo el ciclo de vida del dato, desde la obtención hasta su procesamiento, para permitir una mejor toma de decisiones. Acompañamos a las empresas en cada paso, dependiendo siempre de sus necesidades específicas.

Algo que está demostrando funcionar muy bien en los últimos años es la externalización de business intelligence y analítica de datos avanzada, que nosotros ofrecemos desde lo que llamamos Oficina del Dato. A través de este modelo, el cliente tiene acceso a un equipo multidisciplinar de expertos, con perfiles muy específicos y una amplia experiencia en ciencia de datos, sin tener que invertir en la creación y formación de un equipo propio. Esto le permite enfocarse en su actividad principal mientras nosotros nos encargamos de transformar sus datos en una herramienta de crecimiento. También ofrecemos soluciones como nuestro asistente de inteligencia artificial GPT UP, en el que ya han confiado muchos clientes y que representa una verdadera revolución para la operativa diaria de las empresas.

¿Qué es exactamente GPT UP?

GPT UP es un asistente inteligente que se controla con lenguaje natural a través del teclado o por voz, y te permite consultar en segundos toda la documentación de tu empresa. Tiene una interfaz muy ágil e intuitiva, así que no hace falta tener un perfil técnico para utilizarlo. Además, la información se aloja en nuestros propios servidores o en los del cliente, asegurándote de que tus datos permanezcan seguros en todo momento. Se trata de una solución escalable, totalmente adaptable a las circunstancias de cada empresa, y que permite reducir enormemente los tiempos de consulta de información clave. Creo que uno de los aspectos más destacables de GPT UP es que sus respuestas siempre se ciñen a la documentación específica que se haya volcado en la herramienta, distinguiéndolo de otros LLM (o modelos de lenguaje grandes) más generalistas.

En estos momentos, GPT UP puede generar en minutos un informe que indique si una empresa cumple los requisitos para presentarse con éxito a una licitación y, en caso de valoración negativa, qué áreas sería necesario mejorar. Esto representa un gran avance para las empresas que buscan conseguir contratos públicos.

Por último, mencionaría que GPT UP es integrable con nuestras herramientas de análisis, predicción y planificación, alcanzando resultados mucho más potentes para la toma de decisiones estratégicas.

En entornos de mercado tan cambiantes como los actuales, disponer de la mejor información al momento supone una enorme ventaja competitiva.

Como dice, citando a William Thomson Kelvin, «lo que no mejora, se degrada». ¿Cuáles son los próximos pasos?

A día de hoy, estamos concentrando nuestros esfuerzos en seguir creciendo como equipo para continuar ofreciendo a nuestros clientes el mejor servicio en analítica de datos avanzada y gestión de la digitalización. El futuro es digital, todo el mundo lo tiene ya claro, así que ahora se trata de dotar a las empresas de las mejores herramientas para que aumente su competitividad. Es un horizonte lleno de posibilidades.

