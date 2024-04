La asombrosa cantidad de agua caída en una semana en Andalucía que desactiva alarmas

Andalucía cuenta con 1.114 hectómetros cúbicos más de agua gracias a la lluvia caída durante los días de Semana Santa, según ha revelado en Huércal-Overa (Almería) la consejera de Agua, Carmen Crespo. Desde el punto de vista de los recursos hídricos la valoración de las precipitaciones es positiva, “especialmente en la zona occidental de Andalucía”.

Según los datos de los que dispone la Consejería, que se renovarán “conforme las escorrentías se vayan produciendo”, el Guadalquivir cuenta con 944 hm³ más; 41 hm³ más en el caso de la zona del Tinto, Odiel y Piedras; 83 hm³ en el Guadalete-Barbate, y 46 hm³ más en las Cuencas Mediterráneas. “Ha llovido, pero ha llovido de forma desigual”, ha apuntado Crespo, quien ha concretado que por ahora se mantiene la planificación hídrica en vigor, toda vez que la semana que viene se reunirá el comité de sequía.

“A partir del viernes se reúnen los comités de sequía que creó la Junta de Andalucía. El viernes se constituye de nuevo el Guadalete-Barbate, y la semana próxima tendremos el de las Cuencas Mediterráneas”, ha explicado.

Ha precisado que será en dichos comités en los que se especifiquen las lluvias obtenidas en cada uno de los embalses de Andalucía, aunque ya ha adelantado que, por ejemplo, en el de Cuevas del Almanzora (Almería), la mejoría ha sido “prácticamente inexistente”, con apenas 1,6 hm³ más.

“Desgraciadamente, en la provincia de Almería seguimos con esa escasez severa (...) Esto significa que seguimos con las mismas medidas”, ha añadido. No obstante, Crespo ha apuntado que la Junta trabaja para que los regantes de esta zona puedan tener una mayor capacidad de riego con 5 hm³ procedentes de la desaladora de Cuevas. “En estos momentos lo que sí tenemos encima de la mesa son mil hm³ en la cabecera del Tajo (…) Lo que vamos a pedir es el Consejo Nacional del Agua, que también se va a producir este jueves en Madrid, es que el Tajo-Segura dé toda la capacidad de la que sea posible” para garantizar el agua en el Levante y el norte de Almería, ha concluido.

Vox exige la "actualización de la política hídrica"

Por otra parte, el portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para conocer "si va a cambiar la hoja de ruta" del Gobierno andaluz tras las lluvias de la última semana y para solicitarle "una actualización de su política hídrica porque la falta de agua persiste", ligada "a la falta de infraestructuras".

En declaraciones a los periodistas, Gavira ha indicado que pese a las lluvias de los últimos días, "si no se hacen las infraestructuras hídricas porque se piensa que va a seguir lloviendo, vamos a tener el mismo problema que venimos teniendo cíclicamente los andaluces con el agua" y seguiremos sufriendo "una sequía pertinaz". "Si no se hacen esas infraestructuras hídricas, volverá a pasar en el momento que deje de llover", ha apuntado. En el caso de Andalucía, según ha dicho, "estamos hablando de obras de interés general reconocidas algunas de ellas desde hace al menos cinco años", por lo que ha reclamado tanto a Junta como a Gobierno central que no utilicen estas últimas precipitaciones para "poner excusas en relación con esas infraestructuras hídrica que afectan a Andalucía".

Para el portavoz parlamentario de Vox, las lluvias de la pasada semana "ha truncado el plan" del Ejecutivo central "y ahora está ya empezando a poner excusas para no cumplir lo que se ha comprometido" con Andalucía y, más concretamente, con Huelva. El objetivo de Vox, según ha subrayado Gavira, es que se ejecuten de una vez todas esas infraestructuras hídricas "prometidas y comprometidas por Junta y Gobierno para que se aproveche cada gota de agua que ha caído del cielo".