Con diez premios técnicos ya en la buchaca, “Juego de tronos” fue la gran perderora de los Emmy “artísticos” al lograr solo dos galardones de los once a los que optaba. Era evidente que la Academia de Televisión tenía que darle un homenaje por su última temporada, pero digamos que no fueron generosos, aunque la mejor afirmación es que hicieron justicia.

► Dónde ver las series ganadoras en los Emmy

En el Emmy al Mejor Drama no tenía rival porque la serie épica ha marcado una época gracias a su comunión con sus seguidores y al demostrar que se puede hacer una superproducción de televisión capaz de rivalizar con las películas del género. El galardón a Peter Dinklage como Mejor Actor Secundario de Drama es de ley porque Tyrion Lannister es el personaje que mejor, y con más lógica, ha evolucionado en la serie sin necesidad de piruetas argumentales como la de Daenerys.

Podría haber ganado otro si el personaje que interpreta Lena Heady (Cersei Lannister) no hubiese sido tan desaprovechado en la última temporada.

Ahora las malas noticias. Kit Harrington (Jon Nieve) estaba en la lista de mejor actor, pero si se lo hubiesen dado hubiera sido un atraco a mano armada. Le beneficiaba el tirón de la ficción, pero es un actor bastante limitado y con cero expresividad. Las pieles le cubrieron pero no interpretativamente. Lo mismo se puede decir de Emilia Clarke, una actriz que carece de registros. Aflie Allen, Nicolaj Coster-Waldau era presos de sus personajes y no al revés. Gwendoline Christie, Lena Heady -ya hemos comentado porqué no tenía ninguna posibilidad- Sophie Turner (Sansa Stark) y Maisie Williams (Arya Stark) son actrices que se están haciendo. Si, exprimieron a sus personajes, pero no es suficiente. En la categoría de Actiz Invitada, con Carice van Houten (Melisandre) sí podrían haber tenido un detalle, pero no sucedió.

Conclusión: dado que en los Emmy, los académicos solo votan en su categoría, está claro que los actores de la ficción estadounidense no confían mucho en los intérpretes de “Juego de tronos”.

Te puede interesar:

Las “mejor” y “peor” vestidas de la gala de los Emmy

Del feminismo a la defensa de la comunidad trans, los discursos más virales de la gala

Emmy 2019: “Fleabag” se lleva el protagonismo en la noche de “Juego de Tronos”