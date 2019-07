Harry Potter no será adaptada a la pequeña pantalla

El rumor extendido hace apenas unos días de que las historias que nos hicieron creer en los dragones y en las escobas voladoras de J.K Rowling pasaría a ser adaptado al formato serie, ha sido desmentido por Warner Bros.

"No tenemos planes de desarrollar las historias de Harry Potter en una serie de televisión. Los artículos que indican lo contrario son puras conjeturas." Así sentenciaba la compañía estadounidense su posición ante este susurro generalizado después de que We Got This Covered afirmara lo que muchos fans de la saga recibieron con gran entusiasmo.

La lechuzas mensajeras tendrán que esperar para volar hacia la pequeña pantalla, sin embargo, la magia no se acaba. "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" se estrenará el próximo año conformando la tercera entrega de lo que permite seguir manteniendo este vínculo con el mundo de las pociones y las escaleras con vida propia.