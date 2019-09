Miguel Ángel Silvestre alza la voz por Pablo Ibar

Al finalizar el visionado en el FesTVal del primer episodio de «En el corredor de la muerte» – la serie de cuatro capítulos que Movistar+ estrena mañana–, a Miguel Ángel Silvestre se le humedecieron los ojos de la emoción. Es consciente de que interpretar a Pablo Ibar –el español de 47 años, de madre cubana, que fue condenado un triple asesinato en Florida en 1994 y que, tras pasar décadas con la guadaña de la muerte en su nuca, ha sido finalmente condenado a cadena perpetua– es un paso de gigante en su carrera. La carga interpretativa –su actuación está llena de matices y ha clavado el acento de Ibar– y emocional así lo indica. «Era una gran responsabilidad para mí porque interpreto a un personaje real que, además, está viviendo una situación límite», explica el actor, que no duda en afirmar que «creo firmemente en la inocencia de Pablo». Esta reflexión la apuntala con la conversación que mantuvo con el periodista Nacho Carretero, autor del libro «En el corredor de la muerte» y en el que se basa la serie. «Después de hablar con él pensé que es una osadía que un ser humano se arroje la potestad de condenar a muerte a otro», dice. A Silvestre le acompañan en el reparto Marisé Álvarez, que encarna a la esposa de Ibar, y Ramón Aguirre, como el padre. El guionista y productor ejecutivo de la ficción, Ramón Campos (Bambú Producciones), va más allá. «El equipo mantuvo numerosas discusiones sobre si teníamos que posicionarnos... Lo que estaba muy claro es que había que contar la historia con el máximo rigor porque una vida estaba en juego y no se podía jugar con el espectador a que esclareciese si Ibar es culpable o no. También quisimos subrayar el racismo que existe en Estados Unidos contra los hispanos». Campos quiso mantener a su familia al margen de la serie, pero Carretero sí que les mantenía al tanto de cómo iba el rodaje.