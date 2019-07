Se niegan a dar de comer a Chicote en un restaurante de la Plaza Mayor

En el nuevo programa de ‘¿Te lo vas a comer?’, Alberto Chicote, acompañado del chef Javier Estévez propietario de ‘La Tasqueria’, recorren varios restaurantes de la Plaza Mayor con la intención de probar la comida que consumen los turistas.

Decidieron sentarse en uno de ellos y pedir la paella que más éxito tuviera: “La mixta, que tiene pollo, carne y marisco”, comentó el camarero. Tras un largo rato esperando, otro camarero se acercó a ellos y les dijo que les podía servir los platos fríos pero no los calientes “porque se había estropeado la cocina”.

Chicote se percató rápido de que en otras mesas se estaban sirviendo paellas por lo que le dijo: “Dígamelo usted claro y ya está. Mira Alberto, a ti no te vamos a dar de comer. Es la primera vez que me pasa que alguien se niegue a darme de comer, pero decirme que no me dais la paella porque no os sale de las narices”.

El camarero reconoció que el jefe le había pedido que les dijera que no les podía servir la paella a lo que el cocinero le contestó que “encima su jefe le manda a usted para que se coma el marrón”. Tras esto se levantaron del restaurante y se fueron.