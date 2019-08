Antonio Esteva: «La radio es, cercanía»

Antonio Esteva, periodista de vocación y comunicador por naturaleza, nos concedió un espacio de su tiempo. Hemos podido conocer sus opiniones, sus pasiones y sus objetivos de cara al nuevo desafío que se le presenta. Más que un desafío, un tesoro. Una oportunidad única para seguir completando su impecable historial ante las cámaras y los micrófonos. El amante del ritmo y de la energía de las ondas dirigirá el programa «Radioestadio» de Onda Cero la próxima temporada alargando el vínculo que mantiene–desde hace ya algunos años– con el grupo Atresmedia, líder nacional en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento del panorama actual.

–Tengo entendido que estudiaste periodismo porque es tu pasión. ¿Qué te aporta este medio que quizá no encuentres en otro?

– La radio es autenticidad, cercanía, compañía, además de imaginación y magia.Yo me aficioné a la radio porque era la mejor manera de estar en las historias y en la vida a través de las ondas. Una forma muy sencilla e íntima de conectarse a la realidad. Me hice periodista por los reportajes que veía en «Informe Semanal», en «Documentos TV». Soñaba con viajar por el mundo y a través de las voces, me imaginaba las personas y los personajes que se escondían detrás de cada historia y eso...es maravilloso.

–¿Cómo afrontas este nuevo reto de dirigir un programa como «Radioestadio»?

– Lo primero, es un lujo poder hacer un programa de tantas horas de directo. Posiblemente sea una de las personas que más partidos en abierto ha narrado en este país y en alguna ocasión, ha coincidido que se solapara con algún suceso de impacto internacional o nacional y evidentemente, un periodista deportivo ante todo es un periodista y su deber es transmitir la tragedia. Lo que más me gusta es estar muy próximo a la noticia y trasladar lo que ocurre al espectador o al oyente.

–Enlazando con tus últimas declaraciones, las diferencias entre narrar en la televisión y en la radio no son pocas, ¿no?

– El consumidor de la radio busca que le acompañes, que le informes y que estés a su lado. En la televisión tienes que impactar más desde el primer minuto, sostener más la atención y aguantar hasta el final porque la competencia es muy dura. ¿Cómo me gustaría que me contaran un suceso o un acto institucional? ¿un evento deportivo? Lo que siempre intento trasladar es emoción y conjugar esto con ritmo y dinamismo, aportando también una pizca de entretenimiento. Eso es lo que más me ha enseñado la televisión aunque siempre intento trasladar experiencias de otros oficios («marketing», música, cine...), ahora mismo no se puede decir que un medio funcione de una sola manera, hay muchas formas de trasladar la información, todo está intercomunicado.

–-¿Te has marcado algún objetivo específico a la hora de empezar en «Radioestadio»? Incrementar la audiencia, aportar algo novedoso...

– Mi idea es crecer juntos. Crecer con el equipazo de Onda Cero y Atresmedia y sobre todo, conectar con esa demanda que hay de personas a las que les gusta recibir un partido con toda la emoción, el entretenimiento y la información que pueda emanar ese evento deportivo y además, con buen rollo.

–¿Con qué deporte disfrutas más a la hora de narrar?

–He aprendido muchísimo con la «Red Bull Air Race», a la que yo llamo «La Fórmula 1 del aire». Pero, sinceramente disfruto de cada evento deportivo. Me encanta la intensidad y el ritmo del fútbol inglés y de la NBA también. Además, me encanta narrar sobre nuestros deportistas, como Rafa Nadal. Disfruto con todos aquellos que tienen una conexión con «los nuestros».