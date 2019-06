Irene Escolar será la protagonista de "Dime quién soy", el "best seller" de Julia Navarro

Reticente a que sus novelas vivan una segunda vida a través de una adaptación cinematográfica o televisiva – «es difícil ver que se llevan a tu criatura a otro lugar, me producía mucho vértigo», dice Julia Navarro–, la autora de «Dime quién soy» sí que estaba segura de la actriz que debía interpretarla: Irene Escolar, ganadora de un premio Goya en 2016 en la categoría de mejor actriz revelación por «Un otoño sin Berlín». Tanto es así, que fue a verla una representación teatral y le envió el libro cuando el proyecto de hacer una serie sobre su «best seller» iba tomando cuerpo. «Que Irene encarne a la Amalia que he escrito y he imaginado es una garantía. Sin ella la serie no habría sido posible», dice Navarro.

Protagonista absoluta

A punto de comenzar el rodaje –se inicia este lunes, durará hasta enero y el estreno de los ocho capítulos está previsto para finales de 2020, detalla Domingo Corral, el director de ficción de Movistar+– Escobar se muestra eufórica: «Llevo años sin hacer televisión. Fue una decisión muy consciente y meditada porque quería volcarme en el teatro y esperaba un proyecto como este para volver con todo el bagaje que me han dado las tablas». Su personaje lleva el peso de la historia, puesto que con Amalia el espectador transitará por los hechos más importantes del siglo XX: desde el alzamiento franquista hasta la dictadura estalinista y la caída del Muro de Berlín, pasando por los últimos años del Duce y el fracaso del nazismo. «Es un viaje apasionante de una mujer en busca de sí misma. La trama comienza en 1934 y finaliza en 1989, por lo que la interpreto desde los 18 años hasta los 80. Voy a vivir una vida paralela», reflexiona Escobar.

Navarro subraya que ha sido muy exigente con los guiones. «No me importaba tanto cómo lo contasen siempre que fuesen fieles al espíritu de los personajes y a sus motivaciones», precisa. El tira y afloja entre ella y el productor, José Manuel Lorenzo, ha sido constante, pero siempre han remado en la misma dirección. «Teníamos la convicción de que se respetase lo que los lectores han leído, pero había que contarlo según la gramática visual», explica Lorenzo, que lleva porfiando seis años para que la serie se pusiese en marcha.

El proyecto es tan ambicioso que, junto a Escolar y otros actores españoles como Pablo Derqui, se incorporan intérpretes extranjeros. Escolar alaba que «Dime quién soy» asuma un riesgo nada desdeñable: «Aunque en el 80 por ciento de la serie se habla castellano, se han respetado los distintos idiomas de los protagonistas y los acentos». La ficción se rodará en Madrid, El Escorial, Alicante y Budapest, entre otras localizaciones. Corral no quiso hablar del presupuesto de la ficción. «Es nuestra política. Preferimos hacer menos series a cambio de cuidarlas mucho, tanto su factura visual como la calidad narrativa».