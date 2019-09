"The Politician": de la escuela a la Casa Blanca

La plataforma de «streaming» quiere empezar a rentabilizar el fichaje de Ryan Murphy cuanto antes tras haber desembolsado por él 300 millones de dólares. Merecía la pena tal dispendio porque incorporaban a la compañía al creador de las sagas «American Horror Story», «American Crime Story», de la miniserie «Feud» y de las ficciones «Glee» y «Pose». Murphy es el niño bonito de la televisión estadounidense por sus «series de autor» gracias a las cuales ha obtenido por el momento seis premios Emmy.

Hoy por fin llega su primera producción para Netflix, «The Politician», una serie que lleva su sello para lo bueno y lo malo: esos excesos «made in Murphy» que en la mayoría de las ocasiones son unos hallazgos narrativos y en otros casos pueden ser irritantes por no saber echar a tiempo el freno de mano. Esta sátira política parte de una fantasía: ¿Cómo serían Obama, Bush, Clinton y Trump en sus años universitarios?, ¿unos pardillos o ya mostraba dotes de líderes? El reflejo de ellos, o no, es Payton Hobart, un joven de una familia con posibles que quiere ser presidente de Estados Unidos. Para ello, tiene que pasar por varios trámites como imponer a Harvard su ingreso, intentar ser presidente del consejo estudiantil y así allanar su futuro político.

Privilegios y nepotismo

Murphy encontró la inspiración para «The Politician» cuando se supo que el yerno y mano derecha de Trump, Jared Kushner, entró en Harvard gracias a que su padre le prometió a la universidad 2,5 millones de dólares antes de que fuese admitido. Según el creador estas prácticas ya se han extendido en el «modus operandi» de las élites de EE UU «particularmente desde que está Trump en la Casa Blanca y la visión que se tiene de que su hija Ivanka y Jared ejemplifican los privilegios y el nepotismo», declaró a «The Hollywood Reporter». Otra realidad jugó también a su favor: «el caso Felicity Huffman» («Mujeres desesperadas»), que ha sido condenada a 14 días de cárcel por pagar a un intermediario para que cambiase las notas de su hija con el fin de que entrase en una universidad de prestigio.

Para su debut en Netflix, Murphy cuenta con compañeros de viaje como Jessica Lange, con la que trabajó en «American Horror Story» y que interpreta a Dusty, una abuela que en principio iba a encarnar Barbra Streisand, y a Gwyneth Paltrow, que estuvo en «Glee». La actriz es la madrastra de Payton, el muchacho que sueña con dormir en la Casa Blanca que encarna Ben Platt, un actor con una exigua filmografía que disfruta de la oportunidad de su vida.