Zasca de Dani Mateo a Xavi Hernández por decir que Qatar funciona mejor que España

El colaborador de ‘El Intermedio’, Dani Mateo, no ha dudado en cargar contra el exjugador del Barcelona, Xavi Hernández, quien soltó en una entrevista en el diario Ara que “Qatar no es un país democrático, pero creo que el sistema funciona mejor”.

El humorista explicó que “para Xavi, una dictadura teocrática con un régimen monárquico absolutista funciona mejor que la democracia española”, algo que, por otro lado, quizás no sea así para las mujeres: “En Qatar no pueden viajar libremente, la violencia doméstica no es delito y cuando una mujer casada es violada y lo denuncia puede ser condenada por adulterio”, puntualizó Mateo.