Una catarsis sacude a «El secreto de Puente Viejo»

Una mujer desubicada

Pero hay más: la marquesa se siente desubicada en el pueblo porque era una mujer cosmopolita. «Ha pasado de vivir en París a gestionar unas minas. Además, es una mujer muy culta que no encuentra interlocutores. En su casa tiene cuadros de Tiziano, de Gauguin y oye música clásica», dice.

Marsó no se cerró las puertas a la televisión, pero en los últimos años ha estado más volcada en el teatro. Aceptó participar en «El secreto de Puente Viejo» porque «me gustan las interpretaciones de los actores y el lenguaje que se utiliza en la serie que es fiel a su época, el principio del siglo XX. Poder hablar con las palabras que escribían Clarín y Pérez Galdós es un privilegio en estos tiempos».

La ex gimnasta rítmica Almudena Cid vive su participación en la ficción como la oportunidad que estaba esperando. «¿Dónde voy a aprender más que en una serie diaria? También hay que tener en cuenta que es muy difícil la transición de un deportista cuando deja la élite. Elegí ser actriz y aquí estoy», afirma. Cid, que encarna a Manuela Sánchez, la ama de llaves de los Solozábal, experimenta un cambio de imagen que ha visto con buenos ojos «porque prefiero que el espectador vea a mi personaje y no a la persona que lo interpreta». Cid ya conocía la serie porque ha pasado largas temporadas en Italia «y allí es un fenómeno televisivo». Los nuevos protagonistas no van a eclipsar a los veteranos como Francisca (Marta Bouzas), Dolores (Maribel Ripoll), Matías (Iván Montes) y Raimundo (Ramón Ibarra), entre otros.

También se verá ATRESplayer Premium

Los fieles podrán ver con una semana de antelación los capítulos de la serie. En su emisión en abierto es la ficción más vista en su franja. En la última temporada promedió un 13,2 por ciento de cuota.