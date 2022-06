Estos son los 4 sitios que no te puedes perder por nada del mundo cuando vayas a Taormina

Seguro que antes de terminar de leer este texto, ni te los imaginabas. Son los cuatro “place to be” en esta isla que saben a gloria. Empecemos por la base. ¿Sabes a qué huele y a que sabe esta tremenda isla italiana? Con el mar azul y cristalino de fondo y el arcoiris al completo sobre el mar Jónico, el olor a azahar impregna los campos y jardines sicilianos. A esta isla, la más grande del Mediterráneo, no le falta de nada, porque entre tantas otras cosas, también está el Etna, llamando la atención, diciendo ¡aquí me tenéis!. Y esta maravilla de la naturaleza se comunica a través de nubes de humo que vuelan hacia el cielo. Sí allí está, imponente y bello.

La isla vive de sus pasiones, porque sus sabores están siempre presentes y vivos. Entre almendros, limoneros y naranjos, transcurren los años los sicilianos. Tienen una vida rodeada de placeres que disfrutan de la mañana a la noche. Cuando se viaja a Sicilia, hay que ir preparado para dejarse llevar y pasear por sus imponentes paisajes y también disfrutar de sus intensos sabores que, a través de sus productos típicos, con los que se levantan y se acuestan, la vida se ve de otra manera.

Todo empezó, cuando paseando entre estos naranjos, con el Etna de fondo, Edoardo Strano, propietario de estas tierras, contaba a los visitantes cómo cultivan y mantienen sus naranjos. No es común entrar a una finca privada en Sicilia, pero tanto Edoardo como su mujer Margherita Angilello, quieren compartir, esto que es su tesoro. Un lugar único con vistas al Etna, en donde los naranjos dan unos frutos deliciosos con los que producen exquisitos licores.

Al preguntarle a Margherita cómo surgió la idea de crear un licor con estas naranjas colgadas de sus árboles, lo contó tal cual: “AMARA nació hace seis años, porque mi marido después de la Universidad quiso diversificar y dedicarse a la producción de frutas cítricas (agrumi)”. Pero lo mejor de esta historia, es que, como buen siciliano, Edoardo tenía un deseo: “Quería crear una fórmula para llevar el sabor de Sicilia, particularmente el de las naranjas que se cultivan en su finca y que son emblemáticas de la isla, por el mundo entero”. A estas alturas del recorrido, después de haber caminado por hileras de árboles repletos de naranjas y con el Etna que nos “miraba”, entramos a la casa, una “casa fábrica”, en donde elaboran un licor muy particular, el AMARA. Margherita cuenta que esto, es el resultado de varios “experimentos caseros”. A la mujer de Edoardo le encanta cocinar y después de varias pruebas hechas en la cocina de su casa, consiguieron crear este licor que ahora viaja llevando el sabor siciliano por todo el mundo. De las cortezas de las naranjas (Arancia Rossa di Sicilia IGP), de las hierbas y del agua que viene del Etna, crean dos productos, primero producen mermelada con la pulpa de los frutos y con las cortezas que las introducen en alcohol por un periodo, repiten la operación agregándoles hierbas aromáticas, a esto solo le agregan agua y azúcar, lo dejan reposar y en menos de 6 meses y así obtienen el licor que vierten en botellas de 50, 150 y 300 cl.

Edoardo Strano y su mujer Marguerita Angilello FOTO: Alicia Romay

La finca está situada entre el volcán Etna y el Mar Mediterráneo. El abuelo de Edoardo, tuvo viñedos en estas tierras (Contrada San Martino Piana) pero los insectos pudieron con ellos y los cambió por árboles frutales, exactamente en cítricos. En los últimos diez años, han ido cambiando de métodos para combatir la enfermedad denominada “Tristezza degli agrumi”, una enfermedad que ataca a las plantas y que está últimamente muy presente en Sicilia y por fin, probando otras fórmulas para que no se contaminaran más, han conseguido mantener sus naranjos sanos y frondosos creando frutos deliciosos con los que hacen sus licores.

Los propietarios de esta finca, han organizado algo muy particular para este verano que lo llaman “Amara Summer Experience”. Es un recorrido por cinco sitios muy particulares en Taormina, en donde se pueden probar cuatro sugestivas interpretaciones de la bebida Amaro-Amara. Se puede visitar la fábrica en donde producen este licor y descubrir un espacio sorprendente. El sitio destinado a las degustaciones, lo preside una imponente presa antigua del ‘800. El arquitecto encargado de transformar este espacio en único, en donde el inmenso trozo de leña cae a la mitad del salón, pensó en diseñar la única habitación de la casa con “vistas al gran leño”. Por el momento no está listo para pasar allí la noche, pero les falta poco para ofrecerlo a los visitantes.

Seguimos ruta y vamos por el primer “tip place to be”. Los que visiten Taormina, anotad esto: conoced el único hotel a pie de playa, sí, y si he escrito único, es porque no hay otro establecimiento al nivel del mar. Taormina está situada en lo más alto de un monte, 204 metros exactamente de altura. En La Plage Resort Taormina, se duerme con el arrullo de las olas del mar. Los que se queden en los bungalows, podrán prácticamente saltar de la cama a la playa y esto, creedme, se agradece al ver que todo el resto queda allá, en la alturas. Es bueno llevar en la maleta sandalias cangrejeras, para poder sumergirse tranquilamente en las riquísimas aguas sicilianas y pasear por la orilla hasta llegar a la ISOLA BELLA un lugar particular. De tomar en cuenta que ha estado un tiempo cerrado por trabajos de restauración, por lo que es recomendable llamar para confirmar horarios e información en general.

Y si después de pasar el día en la playa, darnos varios chapuzones y comer un ten ten pie que también sirven en la playa y queremos cenar rico, es de no perderse hacer una de las cenas en el restaurante del hotel, porque los Ravioli ripieni di ricotta al limone con funghi cardoncelli, scampi e tartufo, no los vais a olvidar, entre otros platos típicos sicilianos, y todo esto acompañado antes o después de la cena, de una bebida super refrescante con Amara, pediros un “Salamara”.

El "Salamara" FOTO: Alicia Romay

Seguimos el programa propuesto en plan “Summer Experience”. El plan para el segundo día es pasear por las aguas deliciosas del mar Jónico. Os vais a encontrar de todo tipo de ofertas para pasear en barco, pero no es de descartar hacer un recorrido en un pequeño yate, la experiencia es sensacional. La velocidad, el sol, el mar, el viento...vamos, como para que esto no se acabe nunca.

Directos a embarcarse FOTO: Alicia Romay

Pero antes de todo esto, y para “entrar en calor”, ¿habrá que patearse un poco el centro de Taormina no creeis?. Aquí viene la otra experiencia única. Hay un sitio, un rinconcito, un barecito, un pequeño sitio y famosísimo, me refiero al Bam Bar. Un lugar histórico por sus “granite” (confieso que he buscado la traducción en español y no la encuentro). Los sicilianos la toman acompañadas de un pan brioche “col tuppo”. Es un tipo de sorbete servido en copas que puede ser de diferentes sabores, limón, almendra, chocolate.... En este caso probamos la granita de almendras con Amara, una cosa para repetir y repetir, eso sí y aunque parezca extraño, haciendo barquitos con la brioche col tuppo caliente. Tremenda manera, o de desayunar, o de merendar después del paseo en barco.

Granita de almendras con Amara acompañada de una brioche "col tuppo" (recomiendan hacer "barquitos") FOTO: Alicia Romay

Los que deseen tener una experiencia gastronómica exquisita, no os podéis perder la cocina creada por la chef Dalila Grillo en la Vineria Modi. Aquí el AMARA lo combinan con carabineros hechos en forma de carpaccio, una verdadera delicia. Esta es una buena manera de descubrir la gastronomía siciliana más delicada y elaborada. Este local era antiguamente un pub ahora transformado en restaurante y ubicado en una calle tranquila.

Me voy al menú que Dalila ofrece para la “summer experience”:

Para empezar: Ode al pomodoro.

Después: Gambero viola di Riposto, amaro Amara, agrumi, ricotta y grue di cacao.

La pasta: Tortelli di pasta fresca, umami di aglio nero fermentato, cozze, prezzemolo y peperoncino.

De segundo: Mosaico de ricciola, melanzana alla brace, capperi di Pantellería canditi y guazzetto di ricciola

y para terminar: Sorbetto ai mirtilli con brioche.

Y por último en plan broche de oro, el sitio: El Morgana bar. Entrando en este lugar, es como viajar en un instante a algún lugar estilo Nueva York, París...Desde la misma entrada cambia todo. En este super trendy, fashion y chic lugar de Taormina, tienen la costumbre de cambiar toda la decoración cada año, los clientes de esta manera, cada vez que vuelven, se sienten en un sitio nuevo.

Taormina es sin duda un lugar para descubrir y pasar unos días llenos de emociones acompañados de muchos sabores. Sicilia apasiona.