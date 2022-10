El sueño de dar la vuelta al mundo a bordo de un crucero de lujo

Cualquier viaje deja huella, aunque hay algunos que se convierten en inolvidables. Y eso es lo que ocurre cuando nos subimos a bordo de un crucero, más aún si se opta por uno de lujo, tal y como ofrece la naviera Oceania Cruises.

En plena celebración de los 500 años de la primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes, Oceania Cruises rinde su particular homenaje poniendo a la venta la vuelta al mundo en 180 días para 2025, una propuesta que cuenta con todos los ingredientes para convertirse en una de esas experiencias que marcan la vida. Y al mismo tiempo ofrece siete grandes viajes épicos donde los huéspedes más exigentes podrán escoger entre múltiples opciones de itinerarios que van de los 50 a los 111 días de duración. Y para los menos previsores, a pesar de la altísima demanda de reservas, queda alguna suite disponible en las vueltas al mundo de 2023 y de 2024.

Room Service FOTO: Josh Lewis Oceania Cruises

La vuelta al mundo en 180 días invita al viajero a recorrer cinco continentes, 32 países y 89 puertos desde el 5 de enero de 2025 al 3 de julio de 2025. Zarpando en un singular viaje de este a oeste, el crucero La Vuelta al Mundo en 180 Días 2025 está lleno de horizontes exóticos y experiencias únicas. Desde Miami, el Insignia –con capacidad para 656 pasajeros– se dirige al sur para explorar el vibrante Brasil y las selvas del Amazonas antes de cruzar el gran Atlántico para vivir aventuras en los pueblos y majestuosos paisajes de África. De camino a Sudáfrica, esta travesía presenta una escala en la isla habitada más remota del planeta: la isla volcánica de Tristán da Cunha. Luego, el Insignia continúa hacia las grandes ciudades de Asia, explorando las islas más exclusivas que bordean el Índico. Las Comoras, Maldivas y Seychelles francesas dan paso a destinos cautivadores en Myanmar, Tailandia, Vietnam, Japón o Indonesia. Y a medida que el Insignia se dirige hacia el sur a lo largo de la costa menos explorada de Australia Occidental, el viajero descubrirá algunos de los tesoros más desconocidos de este continente. Durante la navegación por el Pacífico Sur, se hará escala en Champagne Bay en Vanuatu junto con algunas de las islas más impresionantes de la Polinesia Francesa antes de seguir al norte para visitar las exuberantes islas de Hawái y concluir este viaje global.

Durante la travesía los pasajeros podrán disfrutar de la elegancia del buque Insignia, el servicio cercano que ofrece el personal de abordo y sobre todo de la galardonada gastronomía que caracteriza a Oceania Cruises.

Siete grandes viajes épicos

Si la vuelta al mundo se convierte en un sueño hecho realidad, tampoco defraudan las propuestas de Oceania Cruises diseñadas para aquellos viajeros que no puedan viajar 180 días o que quieran explorar una zona determinada del planeta. Por ejemplo, «Far and Wide: The Ultimate Odyssey» propone explorar desde las grandes ciudades de Australia hasta Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, y las tierras de la Patagonia y la Antártida. Por su parte, «Ultimate Pacific Traveler» parte de Los Ángeles a Sydney durante 79 días para descubrir destinos como Alaska, Taiwán, Hong Kong, Vietnam o Nueva Zelanda. La tercera opción es «Caleidoscopio de América del Sur», que parte de Miami a Río de Janeiro por 50 días con una exploración de Sudamérica que incluye Chile, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay. Otro viaje es el «Grand Eastern Reflections» de Abu Dhabi a Singapur durante 78 días con visitas a Myanmar, Vietnam, China, Japón, Filipinas e Indonesia. Por su parte, «Epic Continental Explorer» parte de Papeete a Barcelona en 111 días para descubrir 28 países, mientras que «Mosaico de la Patagonia a Iberia» parte de Santiago de Chile para llegar a Barcelona en 63 días explorando Uruguay, Argentina y Brasil. Por último, «Odisea en Asia y Oceanía» parte de Tokio a Honolulú durante 72 días para ofrecer una intrigante mezcla de cultura a través de Japón, China y el sudeste asiático, mezclada con el Pacífico Sur y las islas hawaianas.