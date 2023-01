Llega la primera Copa Internacional de Damas a Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas (sede de las experiencias de golf de lujo más importantes del Caribe) celebrará la primera «Copa Internacional de Damas» del 18 al 25 de marzo y se destacará por jugar en los tres campos diseñados por Pete Dye del resort.

El paquete Ladies International Cup comienza en $3,099 (por persona, ocupación doble) con siete noches de alojamiento Elite. Los participantes disfrutarán de dos rondas de práctica en los campos Dye Fore (20 de marzo) y Teeth of the Dog (22 de marzo) del resort con una ronda final del torneo en The Links (24 de marzo). Una cena de bienvenida está programada para la noche del 19 de marzo con una cena de premiación y entrega de premios la noche del 24 de marzo.

La oferta contiene muchos beneficios que incluyen desayuno, almuerzo y cena diaria; uso de un carrito de golf para trasladarse a lo largo de la propiedad; bebidas en los restaurantes y bares del resort, así como en los carritos Oasis en los campos de golf y el hoyo 19 (excluyendo los minibares en la habitación); una entrada al Minitas Beach Club con bebidas de cortesía y carritos de golf previstos para todas las rondas.

Aún más aspectos destacados del paquete incluyen una excursión en catamarán a la idílica isla Catalina; un tratamiento de elección de 60 minutos en el lujoso Spa Casa de Campo; 30 minutos en el simulador Trackman del Golf Learning Center; almacenamiento y limpieza de palos; WIFI de alta velocidad en todo el resort; una ronda de tiro al plato; paseos a caballo ilimitados; uso de los centros de fitness y tenis, así como obsequios para todos los participantes con la cuota de inscripción al torneo incluida. Además, también cuenta con transfer desde y hacia los aeropuertos de La Romana, Santo Domingo y Punta Cana. «Estamos emocionados de ser anfitriones de nuestra primera Copa Internacional de Damas anual en Casa de Campo», asegura Jason Kycek, vicepresidente senior de ventas. «Va a ser una semana emocionante con juegos en nuestros magníficos campos de golf y los participantes disfrutarán de nuestras playas, piscinas, Marina, spa, centros ecuestres y de tiro, así como todo lo demás que ofrecemos para una experiencia verdaderamente excepcional», añade.

Teeth of the Dog ha sido durante mucho tiempo un campo de golf en la «lista de deseos» para aquellos que buscan jugar en uno de los 50 mejores campos de golf del mundo. Los sellos distintivos del diseño de Dye están todos presentes: soportes de madera de vías férreas, vastas trampas de arena, greens y tees de península, superficies de putting esculpidas a mano y una variedad única de bunkers. Por su parte, el Golf Learning Center es una parada obligatoria. Destacado por la tecnología Trackman y Boditrak, cuenta con dos áreas interiores para mejorar el juego, entrenamiento, clases y escuelas de golf. Más información en www.casadecampo.com.