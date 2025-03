Ángel Ortega: «La Mancha es el mayor viñedo del mundo»

Ángel Ortega lleva en la sangre el mundo del vino. Manchego e hijo de viticultores, se licenció en Periodismo y entró a formar parte del equipo del gabinete de comunicación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha en el año 1999. Desde el año 2012 ocupa el puesto de gerente de dicho organismo.

¿Qué peso tiene la industria vitivinícola en La Mancha?

Tanto la viticultura como la vinicultura son claves para Castilla-La Mancha y especialmente para la comarca de La Mancha, de la que tradicionalmente se dice que es la mayor superficie continuada de viñedo del mundo. Contamos con una industria muy potente y diversificada, ya que la transformación de la uva tiene diferentes destinos (vinos de calidad, mostos, destilados…). Por otra parte, genera riqueza, repartida entre miles de familias, y da empleo a lo largo de todo el año en zonas rurales con riesgo de despoblación. Pero no es sólo vital desde el punto de vista económico, sino que supone una apuesta por la sostenibilidad en una zona con pocas alternativas, ya que el viñedo se adapta muy bien al campo manchego, con suelos no muy fértiles y grandes contrastes de temperatura entre invierno y verano, además de una pluviometría muy baja. El viñedo convierte a La Mancha en un mar verde entre los meses de mayo y octubre, un importante sumidero de CO2. Finalmente, la viña y el vino también forman parte de las tradiciones culturales de la mayor parte de los pueblos manchegos.

¿Qué papel juega el Consejo Regulador de esta DO?

En Castilla-La Mancha el control de los vinos está externalizado y se lleva a cabo por parte de empresas certificadoras, por lo que las principales funciones del Consejo Regulador se centran en la garantía (facilitar las precintas de garantía en función de que las bodegas presenten un certificado de aptitud que debe estar respaldado por una certificadora) y la promoción, que es la que se lleva la mayor parte del esfuerzo en los últimos años. No obstante, también lleva a cabo un control interno complementario al que establece la normativa regional con el propósito de garantizar al máximo que el vino con DO La Mancha sigue una trazabilidad correcta desde la cepa a la copa, cumpliendo con los requisitos de producción y calidad. La promoción se divide en nacional e internacional. Y mientras que esta última se centra más en los profesionales e importadores (presentaciones B2B, misiones inversas, seminarios…), en el caso de España se busca principalmente llegar al consumidor final, ya que el principal nicho comercial de los vinos manchegos está en los supermercados. Por otra parte, se intenta mejorar la presencia en restauración, una de las asignaturas pendientes, que además no hace justicia a la gran calidad de los vinos que elaboran las bodegas manchegas con DO.

Vinos de la ruta de La Mancha Ruta del vino de La Mancha

¿Cuáles son los principales retos que afronta la región?

En el exterior estamos muy condicionados por el contexto político internacional, que no ha sido fácil desde la pandemia, ya que las guerras, el incremento del coste del transporte, los acuerdos o desacuerdos entre bloques comerciales son determinantes. El grueso de nuestras ventas se concentra en países de la Unión Europea, pero para nosotros sería importante volver al volumen de comercialización que teníamos en China antes de la pandemia. Hay otros países del sudeste asiático que siguen funcionando bien e incluso han mejorado, como sucede con Iberoamérica. En Estados Unidos creemos que también se puede mejorar, pero es una incógnita cuál será la relación con la UE de la nueva administración Trump. Por último, si finalmente la guerra entre Rusia y Ucrania finalizase, creemos que también mejorarían las ventas a Rusia, un país que tradicionalmente también ha consumido mucho vino de nuestra zona.

La tendencia hacia los vinos blancos ofrece una gran oportunidad para La Mancha...

Ciertamente. Esta comarca es la que más vino blanco elabora de toda España y probablemente estará entre las primeras del mundo. Aunque tenemos un amplio abanico de variedades blancas (Verdejo, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Macabeo…), la principal oportunidad está en nuestra variedad autóctona y mayoritaria, la uva Airén, que produce unos vinos frescos, ligeros, muy agradables y fáciles de beber. Son vinos perfectos para introducirse en este mundo por su ligereza, adaptándose muy bien a los nuevos gustos. También tiene un potencial enorme para la elaboración de vinos espumosos y es una uva que se puede combinar muy bien con otras en la elaboración de “coupage” por ser bastante neutra. Históricamente se ha comercializado bien a granel, por lo que el reto para La Mancha es seguir apostando por la calidad y la diferenciación en el mercado. España es un país con gran tradición vitivinícola y puede presumir de tener una gran variedad de vinos de una excelente calidad en todas sus regiones.