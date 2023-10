Apasionante viaje a la cultura del pacharán

A los pies del majestuoso conjunto del que fuera en otro tiempo palacio de la condesa de la Vega del Pozo, de estilo neogótico, en la localidad de Dicastillo (Navarra) se encuentra la destilería de Pacharán Zoco sobre una finca de 70 hectáreas de cultivo de la endrina, el fruto con el que se elabora el pacharán. Este otoño, coincidiendo con la época de la recogida de la endrina, Pacharán Zoco propone un recorrido por su historia para promover el turismo rural de Tierra Estella durante los meses otoñales. La visita guiada comienza por la finca donde se cultiva la endrina, en los antiguos jardines botánicos de la condesa de la Vega del Pozo, hasta acabar en la bodega de Pacharán Zoco. Allí el visitante puede disfrutar de un taller de cata de este licor, mientras escucha la historia, la elaboración y el consumo de esta bebida icónica en Navarra. Tras el taller se lleva a cabo una visita a la destilería de elaboración de Zoco y después en la Casa del Guarda, reformada en el año 2010, los asistentes pueden disfrutar de un último taller, esta vez de coctelería en el que aprenden a elaborar un cóctel con pacharán.

El pacharán –mezcla de endrinas y anís– es una de las bebidas más antiguas que aún se conservan. La primera referencia escrita de su consumo data de 1441. La reina Blanca de Navarra lo llevaba en su botiquín de viaje como remedio para sus dolencias estomacales, según quedó registrado en un convento de Segovia. Hace 200 años, en Dicastillo se le daba el mismo uso. Su rico sabor afrutado, agradable al paladar, llevaba a los jóvenes de aquella época a simular dolor de estómago para que sus madres les diera pacharán. En 1956 surgen las primeras botellas de Pacharán Zoco en Viana (Navarra) donde Ambrosio Velasco, creador de la marca tenía su destilería. Se traslada después a lo que se considera cuna del pacharán, a Tierra Estella. El 90% de los cultivos de endrinos de Navarra están ubicados en pueblos de esta tierra y Pacharán Zoco lleva 26 años elaborándose en Dicastillo.

En el recorrido guiado por la finca, el visitante puede disfrutar de distintas especies como pinos piñones, cedros de Líbano, castaños de India, rosales de pitiminí, laureles, cipreses, y como no endrinos. La endrina es un fruto de otoño, de la familia de la ciruela, no produce azúcar por eso no se come. Florece a mediados de marzo, en noviembre termina de madurar y empieza la recolección. Pacharán Zoco produce 1,8 millones de botellas al año. En todos los años de historia de pacharán, solo se han producido dos cambios. Ya no hace falta tener dolor de estómago para tomarlo y se sirve en copa y no en cuchara.