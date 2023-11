Una azafata revela qué hacen con el cuerpo de una persona si fallece en pleno vuelo: "Es innecesario correr la voz"

Una azafata ha compartido en su cuenta de TikTok su experiencia con un pasajero que murió a bordo de un trasatlántico en el que iban más de 300 pasajeros. Ha escuchado a otras personas decir que quizás el cuerpo se pueda guardar en algún compartimento o bajar a la bodega. Sin embargo, la realidad no es así. Además, matiza que "en los aviones grandes, las bodegas no están comunicadas con la cabina", por lo que es "inviable".

Nora Imon, como se llama la azafata en TikTok, señala que "lo más normal, seguro y aconsejable es dejar el cadáver donde estaba". Aunque este hecho pueda generar mucha controversia, ella da las razones de por qué se hace así. "Esa persona no va a viajar sola, su familia va a estar alrededor, lo estarán pasando mal. No vamos a sacar una persona de ahí, como si fuera un saco de patatas", explica.

Una azafata explica que el cadáver debe permanecer en su sitio y harán que parezca que está dormido

Además, si lo trasladaran desde su sitio a otra parte del avión, se enterarían todos los pasajeros a bordo. De esta manera, si lo dejan en el asiento en el que estaba, tan solo lo sabrán los pasajeros de las filas de delante, de detrás y de los lados, tal y como asegura Nora: "Evidentemente la gente se va a enterar, pero la gente de la fila uno de la cabina uno y de la cabina dos no. Por lo tanto es totalmente innecesario hacer correr la voz de que hay un muerto a bordo y crear pánico".

La segunda razón por la que no mueven al cuerpo de su asiento se debe al 'rigor mortis': "Es un estado en el que entra el cuerpo después de perder la vida. Los músculos se contraen, se ponen súper rígidos". Además, también señala que es muy complicado mover el cadáver de un asiento: "No os digo que no tengan que venir bomberos y personal especializado a hacerlo".

También descarta dejar el cuerpo en un pasillo o en una bodega porque "para despegue y aterrizaje tiene que estar asegurado. En cuanto aterricemos (si no está sujeto) va a salir volando". Por lo que, además del cinturón de seguridad que tienen todos los asientos, "hay que atar a esa persona al asiento. Aparte del cinturón habrá que ponerle otros cinturones alrededor del cuerpo".

No obstante, no le dejan tal cual estaba. Lo más sencillo para evitar sembrar el pánico en el resto de pasajeros, es hacer que parezca que la persona está dormida. Por lo que "se le cubrirá con una manta y se le pondrá una almohada como que está dormido".

También matiza al final del vídeo que esta situación "no pasa mucho", pero que si pasa, "hay que hacer algo por esa persona, por la familia y por el resto de personas que viajan alrededor". Quizás, llegados a este punto, muchos se pregunten qué ocurre con las personas que se encuentran al lado del cadáver. Nora también ha explicado esto.

En el vídeo de TikTok cuenta que en estos casos, intentan mover "a todas las personas de al lado". Pero, ¿qué ocurre si el avión va lleno y no hay sitios libres? "No podemos mover a nadie", ha concluido al respecto. "Evidentemente si yo tengo 20 asientos libres en primera clase, en la clase que sea, los vamos a cambiar allí. Pero si el avión va lleno, al 100% no se puede mover a nadie". De la misma manera recuerda que cada persona tiene que aterrizar en un asiento, por lo que tampoco es viable que se quede en mitad de los pasillos o en otro compartimento. También recuerda que "sigue siendo una persona, no le puedes dejar en el suelo tirado, no le puedes meter a un baño".