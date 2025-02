Baqueira Beret, un paraíso para los amantes de la nieve

La nieve cubre las montañas y es el momento perfecto para disfrutar del esquí. España ofrece algunas de las mejores opciones para los amantes de este deporte, y Baqueira Beret es, sin duda, una de las más prestigiosas de España. Con sus modernas instalaciones y sus servicios excepcionales, no solo se ha consolidado como un referente nacional y en la estación de cabecera de reconocidas personalidades, sino que también se posiciona como uno de los destinos favoritos para los próximos meses. Además, esta estación cuenta con una oferta variada y apetecible tanto para esquiadores como para quienes solo buscan disfrutar de la nieve. Descensos inolvidables aparte, este destino ofrece la posibilidad de disfrutar de una suculenta gastronomía dentro y fuera de pistas, así como multitud de actividades excitantes aptas para todas las edades. Un auténtico paraíso para los amantes del invierno.

Novedades destacadas coincidiendo con su 60 aniversario

De cara a esta temporada, la estación ha realizado importantes mejoras. Una de las novedades más destacadas es la remodelación de Baqueira 1500, donde se han optimizado las infraestructuras para ofrecer un acceso más fluido a los remontes. Además, la nueva Baqueira Store, ubicada en una posición estratégica, permite a los esquiadores adquirir o alquilar equipos de última generación con mayor comodidad. Esta tienda es el único punto de venta de los exclusivos “Husta Skis”, diseñados especialmente para el 60 aniversario de la estación.

Otra innovación tecnológica es la nueva aplicación móvil, que permite consultar en tiempo real el estado de las pistas, la previsión meteorológica y gestionar forfaits, optimizando la experiencia en la nieve. Asimismo, se ha ampliado el sistema ticketless, ahora disponible en los guardaesquís de Cota 1500, lo que agiliza el acceso y la organización.

Pistas de Baqueira Baqueira Beret

Opciones apasionantes para los que no esquían

Viajar a la nieve no implica necesariamente tener que coger los esquís o la tabla para descender las pistas. Quienes no desean o no pueden practicar estos deportes de nieve cuentan con infinidad de opciones. Paseos en moto de nieve, excursiones con raquetas, trineos de perros o caballos… son solo algunas de las alternativas que la empresa Aran Experience pone a disposición de los visitantes y que merece la pena probar al menos una vez en la vida.

Trineo tirado por perros Baqueira Beret

Gastronomía para todos los gustos

Pero Baqueira no es solo sinónimo de esquí. Su oferta gastronómica convierte cualquier jornada en una experiencia completa. Desde los acogedores refugios de montaña con platos tradicionales hasta opciones exclusivas como el restaurante Moët Winter Lounge, donde los esquiadores pueden disfrutar de una copa de champán acompañada de elaborados menús gourmet. La estación cuenta con más de 20 puntos de restauración repartidos estratégicamente entre las zonas de Baqueira, Beret y Bonaigua, asegurando que cada pausa sea una delicia tanto para el cuerpo como para el paladar.

Baby Baqueira, un oasis para los peques de la casa

Pensando también en las familias, Baqueira Beret ha desarrollado Baby Baqueira, un servicio diseñado para los más pequeños, con zonas de juego y actividades específicas que combinan diversión y aprendizaje. Con estas novedades, sumadas a su entorno único en el corazón de los Pirineos, Baqueira reafirma su posición como un destino inigualable para esta temporada de esquí.

Con estas novedades y su compromiso constante con la innovación, Baqueira Beret no solo asegura una experiencia invernal de primer nivel, sino que se confirma como el destino preferido por los amantes de la nieve en España. No cabe duda de que esta temporada 2024-2025 será memorable.