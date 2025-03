Ceuta: Felicidad y emoción

En Ceuta viven las emociones. Es su lema turístico y la sentencia no admite mucho más matiz por ser una verdad absoluta. Como mucho añadirle que esas emociones generan felicidad. En apenas 20 kilómetros cuadrados el viajero que se atreva a conocer este rincón imprescindible para entender España va a encontrar emoción y felicidad desde antes incluso de llegar. La aventura comienza en el propio viaje. Porque Ceuta puede parecer que está lejos, pero está en realidad muy cerca, tanto que se puede llegar en solo media hora desde Málaga en el helicóptero que une la capital de la Costa del Sol con la Ciudad Autónoma. ¡Helicóptero? Sí. Y ahí empieza la emoción.

Porque... ¿Cuántas veces ha volado en helicóptero? Ceuta tiene dos líneas regulares de helicópteros que la unen en ocho minutos con Algeciras y en 30 minutos con Málaga. No son charters para ultraricos, aunque tal vez sienta ese puntito de turbulencia en el ego, que no en el aire. Hay unas seis salidas al día desde Algeciras y unas siete desde Málaga y los precios son económicos. La Ciudad Autónoma de Ceuta ha establecido una bonificación para no residentes que deja el trayecto en algo menos de 35 euros desde Algeciras y alrededor de 80 euros desde Málaga. Y todo se puede hacer directamente en la web de la compañía Helity. La experiencia no deja indiferente a nadie.

La otra opción para llegar a la ciudad es embarcarse en uno de los lujosos barcos rápidos que unen la ciudad con Algeciras (más de 20 salidas diarias). El barco tarda una hora y también tiene bonificación de la Ciudad para los no residentes, dejando la ida y vuelta en 32 euros, o incluso menos si se opta por adquirir un buybono para turista. Un invento de la Cámara de Comercio para comprar en más de 100 comercios locales. Literalmente se regala dinero. Y por cada 300 euros para comprar, el turista paga 225 euros. La experiencia del barco, que dura una hora de atraque a atraque, es también emocionante por el lujo a bordo y porque con un poco de suerte el viajero puede ser recompensado con el avistamiento de delfines en el Estrecho de Gibraltar.

Y una vez en la ciudad, lo que toca es seguir emocionándose y generando experiencias de felicidad. Puro disfrute. Desde pasear por sus animadas calles, en las que se puede palpar esa mezcolanza de culturas que hacen única a la ciudad y permite visitar iglesias, mezquitas, pero también una sinagoga y un templo hindú, a disfrutar de la vista permanente del mar que rodea a la ciudad por todas partes.

La escapada es ideal para disfrutar de la ciudad en tres o cuatro días y la multitud de actividades que se pueden desarrollar en poco tiempo es posible gracias también a sus reducidas dimensiones y a que todo está en realidad a mano. O más bien a un paseo de 10 minutos de distancia.

El impresionante patrimonio histórico es otro de los reclamos. Las Murallas Reales ofrecen al viajero la contemplación de un complejo fortificado, construido a mediados del siglo XVI por los portugueses. Está atravesado por el único foso navegable de agua salada del mundo. Una navegación asequible para cualquier visitante, porque hay un barco turístico que lo recorre y porque si se ama el mar, las ofertas para realizar actividades acuáticas y seguir colgándose en la memoria emocionantes experiencias son múltiples. Y una de ellas permite alquilar kayaks para atravesar este foso a remo.

Pescar, darse una vuelta en moto acuática, hacer paddle surf o bucear son algunas otras opciones. Para el buceo, Servicios Turísticos también ha implementado un programa que abarata la experiencia con la empresa Burbujas. La primera inmersión es gratis. Y ojo, porque los fondos marinos de Ceuta no tienen parangón, son de los mejores del mundo y cientos de aficionados llegan a la ciudad cada año para disfrutarlos.

El fondo marino de Ceuta guarda una belleza incalculable TURISMO DE CEUTA LA RAZÓN

Cruzar el Estrecho de Gibraltar en barco propio es otra opción si se dispone de posibilidad. Y ahí, la empresa que gestiona el Puerto Deportivo, Marina Hércules, ofrece también descuentos por cuenta de la Ciudad, que rebajan el precio del atraque al 50 por ciento.

Ceuta ofrece también espectaculares recorridos para los aficionados al senderismo. La ciudad está incrustada entre dos montes, el Hacho y García Aldave. Sus recorridos están salpicados por fuertes neomedievales que servían de torres de vigía, conectados entre sí, por frondosa vegetación y por espectaculares vistas al mar en todo el recorrido. Quien dice senderismo, dice bicicleta de montaña. Este secreto ha dejado de serlo desde que cada marzo, 6.000 deportistas, muchos de ellos visitantes, se acercan a la ciudad para participar en la Carrera Cívico Militar Cuna de la Legión.

Si se quiere optar por unos días con más relajación y menos aventura, Ceuta suma a sus playas el impresionante complejo del Parque Marítimo del Mediterráneo. Tres lagos de agua salada, junto al mar, aptos para el baño, llenos de confortables hamacas en un entorno con una cuidadísima vegetación diseñada por César Manrique y llenos de servicios de hostelería para que al visitante no le falte de nada.

Porque esa es otra de las cosas a no perder de vista en una visita a la ciudad, su rica gastronomía, en la que sobresalen los productos frescos del mar a unos precios sin comparación. Restaurantes como el Grand Cru, El Refectorio, Goichu, Piscolabis, Ítaca, Luz y Brasas, Alberto o el especializado en cocina marroquí fusión como El Oasis, con uno de los mejores cuscús del mundo.

Otra opción es acercarse a la populosa calle Jáudenes y disfrutar de su ambiente de terraceo. Una opción muy popular entre los ceutíes que gustan de disfrutar la calle y aprovechar el buen clima que habitualmente disfruta la ciudad. Siempre templada. Sin frío en invierno y sin calor asfixiante en verano gracias a la refrigeración natural que aporta ser un jardín sobre el Mediterráneo.

Y entre baño y baño se puede y se debe comprar. Ceuta no tiene IVA y multitud de productos como la joyería, los perfumes, la electrónica o el alcohol son sensiblemente más baratos que en la península. Descuentos a los que si se suma los 75 euros de regalo del Buybono Turístico harán que el turista se vaya con la maleta llena y las endorfinas por las nubes. Y todo esto pudiendo, además, presumir a la vuelta de que ha estado en África sin salir de Europa. ¿Es o no es emocionante?