Cómo ahorrar hasta un 47% en el alquiler de un coche para las vacaciones

Se acerca el ansiado momento de las vacaciones y conviene revisar todos los gastos con lupa para exprimir el descanso estival lo máximo posible sin asumir más desembolsos de los que se pueden soportar. Cualquier imprevisto puede hacer necesario rascarse el bolsillo y que la economía se resienta.

Alquilar un coche durante las vacaciones no solo es una manera fantástica de tener más flexibilidad a la hora de viajar y desplazarse, también puede suponer un importante ahorro de tiempo y dinero. Teniendo un coche de alquiler es posible visitar una playa recóndita, salir de senderismo por un parque nacional y alejarse de las zonas más turísticas para descubrir nuevos horizontes sin dejarse la cartera.

El último estudio de la aplicación global de viajes Skyscanner en colaboración con OnePoll revela que, del 44% de los españoles que ya ha reservado sus vacaciones de verano este año, solo el 29% ha pulsado el botón de reservar su coche de alquiler.

Esta actitud flexible de los viajeros españoles hacia el alquiler de vehículos se refleja en los comportamientos de reserva de esta plataforma, con un 57% de los españoles reservando su coche de alquiler con menos de cuatro semanas de antelación y uno de cada 10 (el 12%) haciéndolo el día anterior o incluso el mismo día del viaje.

Por eso, esta plataforma ha recopilado algunos consejos para ayudar a los viajeros a ahorrar durante esta estación. “Alquilar un coche en vacaciones te da la libertad de viajar a tu aire. Al igual que con los vuelos, nuestros datos sobre el alquiler de coches se han extraído con el fin de ayudar a los viajeros a ahorrar y sacar el máximo partido a su presupuesto. Alquilar un coche puede ser algo tedioso y confuso, y a menudo los viajeros dejan la organización de esta parte de su viaje para el último momento. Con algunos trucos sencillos que poca gente conoce, como retrasar un poco la hora de recogida del coche, los viajeros pueden conseguir ahorrar este verano”, explica Alicia Reguera, experta de viajes y alquiler de coches de Skyscanner.

Los destinos más baratos para alquilar un coche este verano

Estos son, según Skyscanner, los destinos europeos con los precios medios diarios de alquiler de coches más baratos en julio y agosto. La tarifa media diaria para todos los destinos es inferior a 45 euros al día.

1-Madeira, Portugal: 31,88 euros

2-Venecia, Italia: 34,03 euros

3-Milán, Italia: 35,22 euros

4-Palermo, Italia: 38,59 euros

5-Olbia, Italia: 38,99 euros

6-Cagliari, Italia: 42,51 euros

7-Zagreb, Croacia: 43,49 euros

Destinos con mayor caída de precios

Para los viajeros que buscan la mejor relación calidad-precio, Skyscanner ha recopilado los destinos que han experimentado una mayor caída de precios en el alquiler de coches con respecto al año pasado.Irlanda y Albania encabezan la lista, con una bajada de precios del 41%.

1-Irlanda: -41%

2-Albania: -41%

3-Islandia: -30%

4-Reino Unido: -26%

5-Italia: -22%

El mejor momento para reservar

El 57% de los viajeros españoles reserva su coche de alquiler con menos de 4 semanas de antelación al viaje, con un 12% dejándolo para el día anterior o el mismo día del viaje, según datos de Skyscanner, que revela cuál es el mejor momento para reservar un coche de alquiler para una selección de los destinos vacacionales más populares entre los españoles. En España, Italia y Croacia basta con reservar con una semana de antelación, mientras que en Portugal y Estados Unidos conviene hacerlo dos semanas antes de viajar.

Ajustar los horarios

A veces, conseguir un buen precio en el alquiler de un coche es tan sencillo como modificar la hora de recogida. No mucha gente lo sabe, pero los precios pueden ser más altos en horas punta, como justo después de que aterrice un vuelo importante. Prueba a adelantar la hora de recogida del vehículo 60 minutos. Si el precio baja drásticamente, puede que merezca la pena tomarse un café en el aeropuerto, evitando además las prisas de la gente que acaba de salir del vuelo.

Contratar el seguro con antelación

Por último, Skyscanner recomienda contratar el seguro del vehículo con antelación. Es importante no quedarse con la primera opción sin comparar más allá, ya que se corre el el riesgo de pagar más de lo necesario. Es una buena idea comprobar si la tarjeta de crédito o seguro de coche personal cubre el seguro de alquiler de coches. Si no es así, no está de más comprobar la posibilidad de contratar una póliza aparte, ya que suelen ser más baratas que las que se contratan con las empresas de alquiler de coches en el momento de la recogida.