Dubái: el emirato en el que todo es grandioso

A medida que uno deja atrás el aeropuerto y se acerca a la ciudad, la impresión crece. Como si de gigantes se tratara, enormes moles de edificios que devienen más tarde en auténticos rascacielos reciben altaneros a un viajero que queda pronto anonadado. Si no fuera por la elevada temperatura, el paisaje desértico de los alrededores y el tono ocre de la arena que flota en el ambiente, podría pensar perfectamente que se encuentra en Nueva York, un efecto que se acrecienta si la aproximación a la urbe se produce por la noche. No, aunque pueda parecerlo a primera vista, no es Manhattan. Tampoco un Singapur cuyo crecimiento vertical nunca va a quedar a la zaga. Se trata de Dubái, una joya para todos los gustos que enamora desde el primer momento. Para el que visitó la zona hace 20, 30, 40 o 50 años y repita ahora el choque será mayor porque resulta increíble que en tan poco tiempo Dubái haya pasado de ser una aldea a convertirse en una de las ciudades más esplendorosas del planeta. ¿Cómo ha podido ocurrir un milagro así? A base de tenacidad, lucha denodada contra las dificultades que impone la naturaleza y, desde luego, dinero. El obtenido gracias al petróleo ha sido bien empleado. Cuando el viajero se adentra en la ciudad, esa sensación de majestuosidad no se desvanece, sino que se magnifica allá por donde va, ya sean las calles, los centros comerciales, las numerosas atracciones o las zonas próximas al mar.

Dubái tiene muchas visitas y todas son recomendables. Puede haber un Dubái de aventuras y otro gastronómico. También uno urbanístico especialmente deseable para arquitectos e ingenieros, y otro acuático. En cualquier caso, será siempre un Dubái sorprendente para todo el que lo visite y de la forma en que lo haga si su procedencia es Occidente, por su esplendor y porque los usos y costumbres cambian. Vayan como ejemplo algunas curiosidades: salvo que se obtenga permiso previo, no está permitido en esta ciudad el uso de cámaras fotográficas, aunque sí se pueden capturar imágenes con el móvil.

También sorprende lo relativo a los vehículos que circulan por las calles, casi todos de alta gama. Como en otros lados, la marca da pistas del nivel económico de su dueño, pero lo que de verdad indica su verdadero estatus no es tanto si el coche es un Bentley o un Mercedes, sino si el número de dígitos que lleva la matricula es largo o es corto: a menor número, más pudiente demuestra ser. Los propietarios que desean hacer ostentación no dudan en pagar fabulosas sumas en las pujas por lograr matriculas con dos o tres dígitos. Conseguirlas es estar en el top.

Todo un mundo de diferencias en el que los taxis son Lexus y en el que las paradas de autobús tienen aire acondicionado, aderezado por una limpieza extrema -nadie encontrará un papel tirado en el suelo-, y una seguridad máxima para el viajero que hace de la ciudad un lugar recomendable para las familias que acudan a verla. Estas son algunas de sus abundantes atracciones:

Burj Khalifa

Se trata del edificio más alto del mundo. Inaugurado en 2010 y construido en apenas seis años, es toda una proeza de la arquitectura e ingeniería, con dos plataformas de observación en las plantas 124 y 148. En total, tiene 828 metros de altura y 13.000 obreros trabajaron día y noche para construir una nueva planta cada tres días. Solo para los cimientos fueron necesarios 12.500 m3 de cemento armado. Su diseño se inspiró en un lirio del desierto.

Uno de los espectáculos más impresionantes de la ciudad es contemplarlo de abajo a arriba desde una de las salidas del Dubái Mall, el mayor centro comercial del planeta. En cualquiera de las terrazas de los alrededores el viajero podrá contemplar el juego de luces en la fachada del rascacielos y los chorros de agua de la fuente danzante que brota del lago que está a sus pies mientras degusta cualquier plato occidental o alguna especialidad de la magnifica comida autóctona. Impresionante.

Dubái Mall

Situado a los pies del Burj Khalifa, se le puede considerar el «padre» de los centros comerciales del planeta. Recorrerlo entero puede llevar semanas pues dispone de 1.200 tiendas, muchas de ellas pertenecientes a firmas de lujo. Además de proteger frente al calor del exterior, cuenta con numerosas ofertas de ocio, entre ellas, 150 locales de comida o un zoo submarino y un acuario en el que podrán contemplarse tiburones, rayas o peces payaso. En total, unas 250 especies. Esplendoroso.

Palm Jumeirah

Otra proeza de la ingeniería. La obra se remonta a principios de la década de 2000, cuando el jeque Mohammed bin Rashid, gobernante de Dubái, ideó un proyecto que supera todas las expectativas de lujo y grandeza. Se trata de una palmera datilera tumbada que se construyó sobre el mar, para lo que fue necesario colocar siete millones de toneladas de roca para formar una barrera contra las olas y 120 millones de metros cúbicos de arena para formar la estructura.

Palm Jumeirah ARCHIVO LA RAZÓN

En las ramas de esta palmera hay viviendas en las que residen unas 80.000 personas y al final el visitante puede encontrarse un impresionante parque acuático y el esplendoroso Atlantis de Palm, en cuyo interior abundan el oro y el mármol. Se dice que Beyoncé cobró 24 millones de dólares por participar en la inauguración de este hotel. Alquilar la mansión real de su interior cuesta 100.000 euros la noche. El visitante puede contemplar Palm Jumeirah desde un mirador de 52 pisos de altura. La vista es impresionante.

Old Dubái

Al tratarse de una ciudad joven, lo que verá el visitante es una recreación de lo que fue el asentamiento originario. Hay allí un zoco de especias de todo tipo, otro de sedas y uno lujoso de oro con piezas inspeccionadas por el Gobierno para garantizar su autenticidad. El viajero podrá ver allí el anillo de oro más grande del mundo. Se llama Najmat Taiba, tiene 21 quilates y pesa 64 kilos. Es muy recomendable la llegada al old Dubái a través del Khor Dubái, un canal de agua salada que divide Dubái en dos áreas. Si decide comprar algo, recuerde que hay que regatear. Otra recomendación es almorzar en Arabian Tea House, un restaurante en el que el humus está delicioso.

Old Dubái ARCHIVO LA RAZÓN

Dubái Frame

Es un impresionante rascacielos con forma de marco de fotos, el más grande del planeta. Su construcción costó 62 millones de dólares y su objetivo era enmarcar la ciudad sumando al mismo tiempo otro edificio espectacular. Está posicionado de tal manera que pueden verse los edificios más emblemáticos de Dubái.

Museo Candy

Visitar este templo de las golosinas es una experiencia sensorial qua hará las delicias de los más pequeños y de los mayores. Los visitantes pueden hacer recorridos en 3D, participar en degustaciones exclusivas, zambullirse en una piscina de gominolas, probar exquisitos batidos…

Legoland

Los apasionados del Lego y los más pequeños encuentran aquí su Meca. La recreación de los edificios más emblemáticos de la ciudad en una de las salas es impresionante. Los niños se lo pasarán en grande.

Real Madrid World

Es el primer parque temático del mundo dedicado a un equipo de fútbol. El visitante podrá subirse a una montaña rusa, ver una recreación de la Cibeles, fotografiarse con las figuras en cera de estrellas como Zidane, Ronaldo, Beckham, Vinicius, Llull o Doncic, comer en el restaurante Hala Madrid o ver todos los trofeos que ha conquistado el equipo a lo largo de su historia. El parque es un pequeño trocito de Madrid en pleno Dubái.

Aquaventure

Merece la pena pagar la entrada. Es una ciudad acuática repleta de toboganes, rápidos, pequeñas playas artificiales, atracciones… Adrenalina en estado puro.

El desierto

A apenas una hora del centro de Dubái el viajero puede vivir experiencias inolvidables en el desierto. A diferencia del de otros lugares, el de este emirato cuenta con vegetación más o menos abundante: hay arbustos y, de vez en cuando, algún árbol de raíces profundas para atraer el agua. Es recomendable ver la puesta de sol, los espectáculos de cetrería, degustar dentro de una jaima la exquisita sopa de lentejas o la carne de camello, y contemplar las estrellas.

Oasis en Dubái ARCHIVO LA RAZÓN