Estos consejos para viajar con niños en coche te ayudarán este verano

En agosto, son muchas las familias que escogen vacaciones. Bien se van al pueblo a la casa familiar, al domicilio vacacional o a un destino de costa para disfrutar de la arena y el mar. Sin embargo, todos estos viajes implican un trayecto. Un trayecto que si es en territorio nacional, suele ser en coche, lo que puede significar pasar varias horas dentro del vehículo. Si a los adultos, esto, a veces, nos parece tedioso, a los niños puede resultarles más pesado y aburrido.

Por ello, desde La Razón, hemos recopilado 8 consejos y recomendaciones para que estos viajes sean más amenos para los más pequeños de la familia.

Consejos para viajar con niños en coche durante varias horas

Busca un aliciente en destino que les motive y hablad de ello durante el trayecto. Es decir, el viaje se hará más ameno y divertido para los pequeños si saben que al llegar al destino podrán hacer una actividad o ir a un sitio que les guste mucho. Como por ejemplo, un parque de atracciones o un parque acuático. Si durante el viaje ya vais hablando de todo lo que verán y todo lo que podrán hacer durante ese día, el pequeño se lo podrá imaginar e irá más entretenido.

La segunda recomendación va ligada a la primera. En viajes de más de cinco horas, descansar una noche en un sitio pensado para niños. Por ejemplo, en un camping con toboganes de agua. De la misma manera que en el consejo anterior, al pequeño no se le hará tan largo el viaje si sabe que al llegar, al menos, por un día, podrá disfrutar de ese atractivo. Pues no será lo mismo descansar una noche en un hotel convencional en el que el niño no podrá gastar energía y jugar.

Muchas familias emprenden los largos viajes después de comer aprovechando que los niños dormirán la siesta para que el trayecto se les haga más corto. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario. Pues en las horas centrales del día es cuando más calor hace. Por lo que los niños podrían despertarse por las altas temperaturas y no volver a dormir. En este caso, la recomendación es emprender el viaje de madrugada. Así los niños dormirán durante la mayoría del viaje y cuando se despierten ya quedarán menos horas para llegar al destino.

Canciones populares y juegos tradicionales. Las consolas pueden entretener para un rato. Sin embargo, cuando los niños se cansan de ellas, comienzan a aburrirse y a preguntar "¿cuándo falta? Me aburro". Es por ello que, cuando la tecnología ya no cumple su función, las canciones populares como 'Un elefante se balanceaba' o 'Hola Don Pepito' y juegos tradicionales como el 'veo, veo', pueden entretener mucho a los más pequeños.

Una tablet y varias películas o capítulos de su serie favorita. Cuando se aburran de la consola y de las canciones, llega el turno de la tablet con su película o serie favorita. En la actualidad, hay muchos mecanismos para anclar la tablet al asiento delantero. Por lo que durante una hora al menos, el niño podrá estar entretenido con sus dibujos preferidos.

Si aun no tienen edad para jugar a la consola, ni para jugar al popular 'veo, veo', entonces tu mejor aliado son las bandejas de viaje de juegos. Hay mesillas portátiles que se adaptan a cualquier silla o mecanismo de seguridad infantil que propone varios juegos. Su base suele ser de pizarra para que dibujen lo que quieran y además suele traer el típico juego de insertar la pieza de madera por su forma correspondiente.

Diversificar sus juguetes favoritos. Si al comienzo del viaje se le da todos los juguetes de golpe, el pequeño se aburrirá al poco tiempo de haber jugado con todos. Sin embargo, si cuando comienza a aburrirse, le mostramos uno de sus juguetes favoritos, estará jugando con el un rato hasta que pase al siguiente.

Audiolibros o leer un cuento: además de las canciones y los juegos populares, un buen aliado ahora son los audiolibros. No obstante, si el niño es muy pequeño, puede que no sepa seguir muy bien la historia. Por lo que, la mejor opción sería que el copiloto leyese un cuento y le fuera haciendo preguntas y diferentes entonaciones para captar la atención del pequeño y tenerlo entretenido un rato.

Son muchas las formas que se pueden emplear para tener entretenido a un niño durante un viaje. Pero aun hay muchas más: adivinanzas, pares o nones, piedra, papel o tijera, buscar formas en las nubes, palabras encadenadas, trabalenguas...