Estos son algunos de los mejores planes que hacer con niños en Madrid en verano

Se dice que Madrid es la ciudad eterna y la ciudad sin descanso porque siempre hay algún plan del que disfrutar sea la hora que sea. En esta ocasión, desde La Razón, rescatamos algunos de los mejores planes que se pueden hacer en compañía de los más pequeños en verano.

Cuando en la capital asolan los 35º o 40º en las horas centrales del día, las posibilidades de salir al parque o dar un paseo se minimizan, pero aun hay muchos planes refrescantes que hacer con niños en Madrid.

Planes y excursiones para disfrutar con los más pequeños en Madrid

Alguno de los planes propuestos como ir a un parque acuático o a una piscina ya estarán muy vistos. Sin embargo, a veces no somos conscientes de la variedad que hay y de los servicios que ofrecen estos. No obstante, en esta lista de propuestas hay muchos otros que no son tan conocidos.

Warner Beach y Aquopolis Villanueva

No hay mejor plan para hacer en verano que pasarse en remojo un día entero. Tanto la Warner Beach como el Aquopolis Villanueva ofrecen toboganes y diversión para pequeños y mayores. Ambos parques acuáticos tienen una piscina de olas y multitud de chiringuitos y tumbonas donde descansar. Además, Warner Beach se encuentra al sur de Madrid y el Aquopolis Villanueva en el noroeste de la capital por lo que siempre habrá uno que nos quede más cerca que el otro.

Parque Warner Beach LJ

En esta propuesta también se podría hablar de la Warner y del Parque de Atracciones porque aunque no son especializados en atracciones de agua, tienen varias en las que refrescarse.

Piscinas municipales y naturales

Para una jornada más tranquila pero igual de refrescante, la propuesta es disfrutar de las diferentes piscinas que ofrece la Comunidad de Madrid. En vez de ir todo el verano a la misma, se puede probar otras que ofrezcan diferentes cosas. Por ejemplo, en el municipio de Parla, hay una piscina de olas de agua salada con dos toboganes.

Aparte de las piscinas públicas de la capital, la Comunidad de Madrid tiene varias piscinas naturales en las cuales también se puede pasar un divertido día. Muchas de ellas están preparadas con chiringuitos y con diferentes actividades acuáticas de las que disfrutar, como por ejemplo, en el Pantano de San Juan o en las Presillas, en Rascafría.

Parques públicos y refrescantes

Es cierto que con las altas temperaturas que registra Madrid en verano ir al parque no es la mejor opción. Sin embargo, hay muchos parques públicos que están preparados con fuentes y chorros para que los niños se mojen y jueguen con otros. Entre ellos destacan los chorros de Madrid Río, denominado por algunos como "la playa de Madrid". Este tiene 6500 metros cuadrados de espacio acuático entre los que destaca una zona de chorros de agua, otra con agua pulverizada y una tercera zona con una lámina superficial de agua en la que es posible tumbarse.

Ola de calor. Madrid Río Gonzalo Pérez La Razón

Otros parques que disponen de estos servicios en Madrid son el Parque Juan Carlos I en el barrio de Corralejos, el Parque de Aguas en Torrejón de Ardoz y el Parque Alfredo Nobel en Alcorcón.

Centros comerciales sin igual

Ir de compras a un centro comercial puede que no sea lo más apasionante para hacer con niños. Sin embargo, en Madrid, hay centros comerciales diferentes que ofrecen multitud de actividades para hacer. Por ejemplo, en X Madrid, se puede practicar submarinismo y hacer una pelea de láser tag. En Madrid Fly podrán volar en el mayor túnel de viento de Europa y en el centro comercial El Palacio se encuentra Hop Galaxy, un parque de colchonetas gigantes, bolas e hinchables en el que los padres pueden entrar a jugar con los niños.

Museos interactivos para los más pequeños

Un buen plan en Madrid también puede ser visitar museos interactivos. Con el aire acondicionado nadie echará de menos las altas temperaturas del exterior. En este caso proponemos Sweet Space y el Museo de las Ilusiones. Pues ambos ofrecen diferentes salas en las que divertirse a través de pequeños juegos, recorridos y graciosos photocalls.

Una de las atracciones más populares del Museo de las Ilusiones de Madrid es el Túnel del Vórtice. Jesús G. Feria La Razon

Excursiones por la Sierra de Madrid

La Sierra de Madrid se convierte en una muy buena opción cuando se desea disfrutar de la naturaleza y huir del ritmo frenético de la ciudad. En la Sierra se pueden hacer desde rutas hasta diferentes actividades contratadas. Además, muchos de los campamentos de verano de día que se organizan en la Comunidad de Madrid se realizan en la Sierra debido a que las temperaturas son más bajas y los pequeños pueden estar en contacto directo con la naturaleza.

Cine de verano

Cuando las temperaturas bajan a partir de las 20:00 de la tarde, los cines de verano comienzan a funcionar. Las emisiones de las películas suelen empezar a las 22:00 y a lo largo de toda la ciudad, en diferentes barrios y distritos hay cines de verano gratuitos. En ellos emiten desde películas para mayores hasta para los más pequeños como 'Sonic 2: La Película', 'Jurassic World: Dominion' o 'El bebé jefazo: Negocios de familia'.

Colmenar.- La Magdalena celebra sus fiestas este fin de semana con actividades, 'Cine de Verano' y 'Las Nocturnas' AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO EUROPAPRESS

Otros planes para hacer con los más pequeños pueden ser ir al cine o asistir a diferentes musicales. Lo cierto es que aunque la capital registre temperaturas muy elevadas, siguen existiendo multitud de planes por hacer, con o sin niños y a todas horas del día.