Estos son los destinos en España que evocan la magia de las películas de Disney

España ha inspirado muchas películas y series a lo largo de los años. De hecho, hemos visto como franquicias tan icónicas como Star Wars o Juego de Tronos han utilizado como set de grabación los paisajes y la arquitectura de regiones como Andalucía o Galicia.

Es de cajón que los grandes directores de cine apoyen sus creaciones en experiencias personales o lugares que han visitado o que simplemente transmiten la visión que quieren trasmitirle al espectador. El caso de Disney no es diferente, por ende, con motivo de su celebración de los 100 años, desveló un listado de las localizaciones que han servido de inspiración para sus películas y dos de estas están en España.

Sin embargo, no es un secreto que en el país existen paisajes enteros que podrían haber inspirado perfectamente muchas otras películas famosas de la compañía. Con calles empedradas, colores llamativos, una gran diversidad de estilos arquitectónicos y espacios donde la naturaleza nos muestra una y otra vez que no hay nada más bello, he aquí un listado de destinos que parecen sacados de una película de Disney.

¿El alcázar de Segovia o el castillo de Blanca Nieves?

Empecemos por las localizaciones que si que aparecen en el listado de los 100 años de Walt Disney. El alcázar de Segovia es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Los registros datan la existencia de este desde principios del siglo XII convirtiéndolo en uno de los castillos medievales más importantes y mejor conservados del mundo.

Su función en aquél entonces era la de servir como defensa de la ciudad y posteriormente, en el siglo XVI, como espacio político y cultural. Su privilegiada ubicación en medio de los valles Eresma y Clamores hacen del castillo un paisaje digno de un cuento de princesas al que Walt Disney no se pudo resistir. Para la adaptación del cuento Blanca Nieves y los 7 enanitos, estrenada en 1937, el alcázar de Segovia fue representado en las torres y tejados empinados y la roca en la que yace el castillo original.

La Plaza España en Sevilla es Naboo en Star Wars

Con esta ubicación, vamos un paso más allá de la inspiración.George Lucas, director de la saga, desembarcó en la capital andaluza para grabar la llegada de la senadora Amidala a Naboo, esto solo puede significar una cosa: la mismísima Natalie Portman se estuvo paseando por la plaza convertida en un set de grabación.

La escena no dura más de dos minutos en Episodio II: el ataque de los clones, pero ahora sabemos que dentro del universo de Star Wars hay una ciudad cuya plaza es exactamente igual a la Plaza España en Sevilla.

¿Cudillero o Portorosso en Luca?

Está claro que la película Luca, que se estrenó en 2021, no está inspirada propiamente en España, sino en cualquier pueblo de la Riviera italiana, específicamente los de Cinque Terre. Sin embargo, en España tenemos un destino que puede emular a la perfección algo como Monterosso, Vernazza o Corniglia. Con sus casitas pintorescas, el embarcadero y los montes verdes, Cudillero en Asturias tiene bastantes similitudes con los escenarios que podemos ver en Luca.

Luca narra un verano idílico en Italia y el crecimiento de unos pequeños que en secreto se convierten en criaturas submarinas.

Palacio Real de Olite en Navarra

El Palacio Real de Olite, un destacado ejemplo del gótico civil europeo y la primera maravilla medieval de España, sobresale por su excelente estado de conservación. Es la joya más preciada de la localidad, abarcando una porción significativa de su zona medieval. Si bien no inspira, que sepamos, ninguna película de Disney, puede ser perfecta para darle vida al castillo de una princesa o la fortaleza de un guerrero.

Su construcción en 1402 marcó una expansión sobre una fortificación previa del siglo XIII, conformando tres áreas principales: el antiguo castillo del siglo XIII, las ruinas de la Capilla de San Jorge y el Palacio Nuevo. Este último es el único espacio accesible al público para su exploración.

Mogarraz y La Alberca pasan por el pueblito de la Bella y la Bestia

El pueblito original de la Bella y la Bestia se ubica en Francia, concretamente en Riquewihr en la región de Alsacia, cerca de Alemania. Este pueblito se destaca por su arquitectura con su entramado de madera que servía para evitar terremotos o desastres en las ciudades y pueblos alsacianos. Este diseño hacía las viviendas más flexibles y resistentes.

Los colores también son muy notorios en los pueblos de Alsacia, pues se entremezclan con lo oscuro de la madera de las vigas haciendo un contraste muy llamativo. A esto súmale los balcones decorados con flores y enredaderas que hacen que todo resalte.

También en España podemos imaginarnos a la Bella recorriendo las calles de Mogarraz o La Alberca, dos municipios ubicados en la Sierra de Francia, Salamanca. Ambos municipios cuentan con este aspecto medieval que recuerda a la arquitectura alsaciana con estructuras de madera que se entrelazan sobre una base de piedra.

Peratallada en Girona

Peratallada, un encantador pueblo situado en el Empordá y cercano a las playas de la Costa Brava, es renombrado por su asombrosa arquitectura medieval. Esta villa, perteneciente al municipio de Forallac, ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico, y con razón. Con un poco de imaginación podría asimilarse al pueblo de Rapunzel en Enredados.

Cada rincón parece haber sido extraído de un cuento de hadas. Entre sus monumentos más destacados se encuentra su imponente castillo medieval, con una torre, un palacio y murallas que se conservan en excelente estado. Asimismo, la iglesia románica de Sant Esteve añade otro atractivo indispensable a este maravilloso lugar.

Parque Nacional de Garajonay como una gran selva

Con casi 4000 hectáreas protegidas, este parque es un paraíso natural. De hecho, al igual que el alcázar de Segovia, fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Garajonay se ubica en Canarias, en la Gomera y su clima tropical debido a las montañas y el océano atlántico recuerdan a la húmeda selva en la que se perdió y luego se crió Tarzán.

La selva en la que se basa Tarzán es sin duda alguna la selva amazónica. Sin embargo, la diversidad de ecosistemas que tenemos en España hacen que podamos regocijarnos de tener selvas húmedas, bosques frondosos, desiertos y montañas gigantescas.

Chulilla, pueblo de Disney en Valencia

Antes de adentrarse en las pintorescas calles de este pueblo, es imprescindible visitar el impresionante Lago Azul, un enclave que parece haber sido sacado directamente de una película de Disney en live-action.

Los visitantes que llegan a Chulilla vienen en busca de una experiencia en plena naturaleza, ya que este lugar ofrece paisajes espectaculares ideales para practicar senderismo.

La ruta de los puentes colgantes lleva a los excursionistas a través de varios puentes que cruzan el cañón de lado a lado, ofreciendo una perspectiva única de un paisaje de ensueño.

Masca y Machu Picchu

Machu Picchu es la tercera maravilla del mundo, y aunque en España tenemos paisajes preciosos es difícil, sino imposible compararlos. No obstante, Masca, que se acerca, es un pintoresco caserío situado en el Noroeste de Tenerife, dentro del impresionante Parque Natural del Macizo de Teno.

Sus encantadoras construcciones fueron erigidas utilizando los materiales propios de la región, como piedras, madera y arena volcánica. Este pueblo ha sido merecedor del reconocimiento como Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural, destacando su importancia y valor patrimonial. Si el emperador y sus locuras hubiera sido española, 100% se hubiera inspirado en este destino.