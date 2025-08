Higuerón resort: un oasis de lujo y bienestar en plena Costa del Sol

Hay amaneceres capaces de cambiarlo todo. Especialmente si se viven desde la comodidad de la cama o la terraza de una suite con jacuzzi exterior, el mar de fondo y la promesa de un día sin horarios. Así empiezan muchas mañanas en Higuerón Hotel 5* Curio Collection by Hilton, uno de los alojamientos más singulares del sur de Europa. Un lujo para los sentidos; de esos que dejan una huella imborrable.

Situado entre Fuengirola y Benalmádena, a tan solo 15 minutos del aeropuerto de Málaga, este hotel es la joya de la corona del exclusivo Higuerón Resort, un complejo que integra arquitectura contemporánea, arte, deporte, gastronomía y bienestar en un entorno natural único. Aquí no se viene solo a dormir bien: se viene a disfrutar de los grandes placeres de la vida.

El establecimiento, ampliado recientemente, cuenta con diferentes categorías de habitaciones y suites. La palma se la llevan las denominadas Leiro Suites. No es para menos, pues cuentan con terraza privada, jacuzzi al aire libre, solárium y camas balinesas. Diseñadas para que la experiencia de descanso sea algo más que un paréntesis, son espacios que invitan al relax, a leer sin mirar el reloj, a cerrar los ojos y escuchar el silencio.

TERRAZA DUPLEX LEIRO RESIDENCES Higueron Resort

The Beach Club

