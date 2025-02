Hollywood en Irlanda: el origen del nombre más famoso del cine

Apenas quedan unos días para la ceremonia de los Óscar y, mientras el mundo del cine se prepara para su gran noche, en Irlanda existe un pequeño pueblo con una historia inesperada ligada a la Meca del Cine. A menos de una hora de Dublín, en el condado de Wicklow, se encuentra Hollywood, una localidad que no solo comparte nombre con el icónico barrio de Los Ángeles, sino que también está relacionado con el origen de su denominación. Su cartel en la colina, rodeado de ovejas lanudas, recuerda a su homónimo californiano, pero su relación con la industria cinematográfica va mucho más allá de la coincidencia nominal.

Matthew Guirke, el emigrante irlandés que llevó Hollywood a California

El vínculo entre ambos lugares se remonta a mediados del siglo XIX, durante la Gran Hambruna que asoló Irlanda. Matthew Guirke, nacido en Hollywood, Wicklow, emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Establecido en California, logró convertirse en un próspero empresario y bautizó su rancho con el nombre de su pueblo natal. Con el tiempo, ese mismo nombre fue adoptado por el suburbio de Los Ángeles, que acabaría convirtiéndose en el epicentro de la industria cinematográfica.

Para quienes puedan dudar de esta curiosa conexión, existen registros de Holy Wood en Irlanda desde 1192, lo que demuestra que su nombre ya formaba parte del paisaje mucho antes de que el cine siquiera existiera. Desde principios del siglo XX, Hollywood, Wicklow, ha sido elegido como escenario para numerosas producciones, consolidando su relación con el séptimo arte.

Este rincón de la Isla Esmeralda ha cautivado a grandes nombres de la industria y ha servido de inspiración para películas icónicas. Más allá de su historia, su belleza natural y su legado cinematográfico lo convierten en un lugar singular, con un papel inesperado en la historia del cine, desde las localizaciones de Star Wars hasta la oscarizada El hombre tranquilo.

Para los más escépticos, cabe señalar que el Hollywood al este de Irlanda existe desde por lo menos mil años antes de que la Meca del Cine siquiera hubiese podido imaginarse (hay registro de Holy Wood en 1192), así que sí: si eres un amante del cine, esta encantadora localidad irlandesa es visita obligada, pues aquí está el origen de lo que años después se convertiría en la gran industria cinematográfica. Una industria que vio en este impresionante lugar el escenario perfecto para muchos, muchísimos de sus rodajes.

Hollywood y Wicklow: "behind the scenes"

A menos de 1 hora en tren de Dublín (poco más de una hora en autobús) los viajeros pueden hacerse la foto más icónica de Hollywood (con el cartel), pero con un toque más irlandés. De hecho, el cartel junto al que pastan ovejas lanudas a diario y la Hollywood Post Office de esta localidad del condado de Wicklow son dos de los puntos más fotografiados del lugar. Como estar en un mismísimo set de rodaje del Hollywood de otro siglo, pero en la vida real.

Cartel del Hollywood irlandés Turismo de Irlanda

Casualidades de la vida, Jim Guirke (1919-2003), el hombre que dirigió la tienda del pueblo y la oficina secundaria de correos de Hollywood durante más de 60 años hasta su muerte en 2003, era sobrino nieto de Matthew Guirke.

Pero venir hasta el condado de Wicklow es descubrir también el monasterio de Glendalough (siglo VI) y los montes Wicklow, la cordillera más extensa de la Isla Esmeralda, que puedes recorrer a caballo o en pony en un impresionante trekking por el Ancestral Este de Irlanda, por no hablar de otras propuestas para descubrir en 1 solo día algunos escenarios. Todo siempre rodeado de un verde intenso que todo lo invade, a final de cuentas estamos en el llamado ‘Jardín de Irlanda’. Perderse entre estos paisajes es saberse en los escenarios de algunas de las grandes producciones cinematográficas, pues desde principios del siglo XX este lugar atrajo a productores y directores de cine que llegaban desde Estados Unidos atraídos por su belleza para rodar largometrajes y series de televisión. Más de setenta ha acogido Wicklow, escenario natural del auténtico Hollywood. Desde "Los Tudor", a "Vikingos", "El Rey Arturo", "El conde de Montecristo" o "Braveheart"’. Hoy en día hay empresas como daytoursunplugged, que organizan tours privados con los que recorrer los lugares de rodaje de muchas de las películas que han llevado a que Wicklow sea conocido como ‘El Hollywood de Irlanda’ y otras, como Spudxp, que diseñan un tour según las preferencias del viajero, incluyendo los sets de rodaje más impresionantes.

Monasterio de Glendalough. Condado de Wicklow Turismo de Irlanda

Tal es el interés de la industria en la belleza de estos paisajes casi vírgenes, que en 1992 se creó la County Wicklow Film Commission a fin de ayudar a las productoras a buscar localizaciones, conseguir permisos y alquilar equipos de grabación. Poco después llegó hasta Hollywood (el auténtico) la estrella de cineLiam Neeson, que rodaba en la localidad "Michael Collins" junto a Julia Roberts (Corrigans Glen, a unos pocos metros del pueblo, fue uno de los escenarios icónicos de la cinta). En 1998 fue Meryl Streep la que se dejaba ver por las calles del pueblo, pues aquí rodaba ‘Dancing at Lughnasa’, una película sobre el festival celta que celebra la llegada de los primeros frutos del año. La oscarizada actriz solía parar en la famosa taberna de Tutty, una especie de héroe local que conserva su pub con una atmósfera única que sin duda merece la pena conocer.

[[H3:La cuna del ‘turismo de pantalla’ y hogar indiscutible de sus oscarizados actores]]

No es de extrañar, por lo tanto, que Irlanda sea la cuna del que ha venido a llamarse "turismo de pantalla", que nació aquí en los años 50, cuando John Ford rodó "El hombre tranquilo" con John Wayne y Maureen O’Hara, en el encantador pueblo de Cong, en el condado de Mayo.

Fue el comienzo de un fenómeno que con el tiempo vendría a llamarse "screening tourism", que impulsó una pequeña industria de promoción turística en torno al rodaje para saciar el interés de una oleada de amantes del cine que llegaban hasta aquí interesados en conocer todos los detalles de la película (desde las localizaciones, hasta la vida de los actores y directores en el pueblo).

Un "turismo de pantalla" que ha venido creciendo al ritmo del número de producciones que se han rodado en la Isla Esmeralda. Desde ‘Juego de Tronos’ a "Dragones y Mazmorras", pasando por "Normal People", "Derry Girls" o "Almas en pena de Inisherin". Todos motivos más que de peso para venir a Irlanda una y otra vez, pues muchos de ellos son escenarios que se pueden explorar a través de tours organizados, visitas guiadas y hasta museos, como el Museo de la Torre de Londonderry, en Irlanda del Norte, que alberga la Derry Girls Experience hasta el 1 de julio de 2025, o el Game of Thrones Studio Tour en la ciudad norirlandesa de Banbridge.

Condado de Wicklow Turismo de Irlanda

Para los seguidores de celebrities, además, han de saber que Irlanda cuenta con seis premios de la Academia: el primero lo trajo a la Isla Esmeralda en 1945Barry Fitzgerald por su papel en "Going My Way", y luego vendría uno de Brenda Fricker, tres de Daniel Day-Lewis y el último de Cillian Murphy, quien se alzó con la estatuilla el año pasado por su interpretación en "Oppenheimer". Tanto Day-Lewis como Murphy gozan de fama mundial, pero prefieren el encanto de las tierras gaélicas a cualquier lujo californiano. El protagonista de "Gangs of New York" vive en Wicklow, a 40 kilómetros de Dublín, “el lugar que me sostiene y en el que he echado raíces”, según ha declarado, y donde disfruta, según dice, de “una vida tranquila”. Allí se dedica a dos de sus grandes hobbies: la carpintería y el boxeo. Cillian Murphy, por su parte, vive al sur de Dublín.