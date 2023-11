Madrid, un destino de lujo para chuparse los dedos

El sabor de Madrid está en boca de todos, y nunca mejor dicho, ya que se ha convertido en un destino gastronómico de élite alrededor del mundo, gracias a la combinación de sabores, el talento y la oferta única que se cuece solo en nuestra Comunidad.

Madrid es una Comunidad caracterizada por los planes infinitos, donde, casi siempre, el tiempo nos queda corto para disfrutar de toda esa esencia multicultural, vivaz, alegre y sorprendente. Y es que además de la gran oferta cultural y paisajística, la gastronomía se ha convertido en un motivo adicional por el cual es un destino que no puede faltar en la lista de ningún viajero foodie que este deseando conocer el mejor sabor de nuestro continente y la alta cocina española.

Se dice que el alma de Madrid está conformado por la diversidad cultural de sus habitantes, un hecho innegable que se refleja también en su oferta culinaria, por lo que cuando damos un paseo por sus calles siempre encontraremos el mejor sabor de España y del resto del mundo. Asia, Europa y Latinoamérica en una sola metrópoli. Los foodies del mundo encontrarán en Madrid, desde los clásicos mercadillos de tapas como el Mercado San Miguel, hasta restaurantes con estrellas Michelin y reconocimientos Repsol, cuyos platillos nos harán viajar por el mundo a través del paladar.

La ubicación estratégica y la fama turística que perdura todo el año, son solo algunos de los motivos por los que centenares de chefs y bartenders, mundialmente reconocidos, han elegido a la Comunidad de Madrid como su centro de residencia y su principal lugar de trabajo.

Sede de estrellas y soles

Al echar un vistazo en la última Guía Michelin 2023, encontraremos que la lista cuenta actualmente 310 estrellas, de las cuales 250 se ubican en España, pues el esfuerzo y competitividad de estos ha galardonado a 13 restaurantes con tres estrellas, 34 con doble distinción y 203 con una estrella. La Comunidad de Madrid es la segunda región que acoge a la mayor cantidad de estos reconocidos restaurantes del país, albergando 24 de estos establecimientos, sólo por detrás de Cataluña (53) y delante del País Vasco (23).

Si bien cada uno de estos restaurantes nos llenan de orgullo, DiverXO ocupa un lugar especial en el corazón de los madrileños, ya que es único en la capital que colecciona colecciona un trío de Michelines. No obstante, las premiaciones dobles, tienen un prometedor futuro y merecen muchísimo la pena visitar, estos son: Deessa; Smoked Room; Coque; DSTAgE; Ramón Freixa Madrid o Paco Roncero Restaurante. Asimismo, en el universo de Soles Guía Repsol 2023, 712 restaurantes han sido reconocidos. En esta lista, la Comunidad de Madrid ocupa de nuevo el segundo puesto con 98 soles Repsol, superada únicamente por Cataluña (105 soles) y seguida por Euskadi (68). Así, estas comunidades conforman los tres referentes gastronómicos del país.

Por si fuera poco, para sellar el posicionamiento de Madrid en el sector de la gastronomía, hostelería y el turismo, la capital acoge, cada año, diversas ferias internacionales, donde no solo encontraremos un mayor turismo, sino también inversores que apuestan por España, tales como Salón Gourmets, Madrid Fusión, etc.

Tal y como muchos de estos chefs han revelado, además de sus recetas secretas y su creatividad, un aspecto clave, para el gran éxito de la cocina madrileña es el producto. Muchos de los mejores productos del país llegan primero a Madrid por motivos como su ubicación estratégica, su destacada red de distribución, la tradición culinaria arraigada, la creciente demanda de alta cocina y una activa promoción gubernamental.

Así, nuestra Comunidad se convierte en un epicentro culinario donde los agricultores y productores de todo el país encuentran oportunidades para exhibir y vender sus productos, beneficiando tanto a los chefs de alta cocina como a los amantes de la gastronomía que pueden disfrutar de una amplia variedad de ingredientes frescos y de primera calidad.

Pero este no es el único motivo, sino también la combinación de ocio y gastronomía. Muchos restaurantes de moda en Madrid ofrecen no solo buena comida sino también espectáculo y música en vivo, no por nada es conocida como la capital de Europa con más diversión y vida nocturna. Con tanto por disfrutar, las vacaciones se nos harán cortas y estaremos deseando siempre volver a Madrid.

La alta cocina, una moda en crecimiento

En los últimos años, Madrid ha experimentado un auge en la apertura de restaurantes de alta gastronomía. Su crecimiento ha sido tan rápido y exitoso que el sector ha emergido como uno de los factores clave que los turistas más valoran. Así, políticos, famosos y destacadas figuras internacionales han llegado para conocer de cerca esta cocina que solo se encuentra en nuestra capital. La Comunidad de Madrid alberga más de 700 restaurantes con el prestigioso sello Repsol y otros 24 con codiciadas estrellas Michelin, estas cifras representan el 7% de los restaurantes en la región, en un contexto donde el censo global de establecimientos en 2022 alcanza los 10,417 locales.